Fútbol/Selección.- Luis Enrique: "No será fácil llegar a la Final Four, ninguna selección lo ha hecho dos veces"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El seleccionador español de fútbol, Luis Enrique Martínez, aseguró que afrontan un reto complicado en la Liga de Naciones tras conocer que Portugal, Suiza y la República Checa serán sus rivales en la fase de grupo, según el sorteo celebrado este jueves.



"No será fácil llegar a la Final Four, ninguna selección lo ha hecho dos veces, lo que supone un gran estímulo y más sabiendo lo que el año próximo espera en noviembre con la disputa del Mundial", indicó Luis Enrique en declaraciones a 'SeFútbol'.



"Tenemos buenas sensaciones con el recuerdo tan reciente de la última edición. Es una competición muy ilusionante y cualquiera de los rivales va a traerte complicaciones. De los tres que nos han tocado Portugal y Suiza ya los conocemos, hemos jugado hace poco contra ellos y República Checa es más desconocido al haber ascendido hace poco. Es una competición que nos trae muy buenos recuerdos", incidió.



Además, Luis Enrique recordó que sus rivales "han ganado cosas", como Portugal, primera campeona de esta competición. Y de las otras, "Suiza ha cambiado de entrenador después de la Eurocopa y la conocemos perfectamente".



"Es una competición que se va a jugar en un corto espacio de tiempo entre junio y septiembre de dos años. El hecho de llegar a una Final Four es siempre muy motivante y tenemos muchas ganas de que lleguen ya los partidos", manifestó.



Por último, el seleccionador nacional defendió la Liga de Naciones, que afrontará su tercera edición. "El gran acierto que tiene esta competición es haber hecho que quiten los encuentros amistosos, que no generaban prácticamente nada. Vamos ya a por la tercera edición con una gran aceptación de públicos y audiencias", finalizó.