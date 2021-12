Fútbol/Copa.- (Crónica) Atlético Baleares y Mancha Real obran la hazaña de la segunda ronda

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El Atlético Baleares y el Atlético Mancha Real se convirtieron este jueves en los grandes protagonistas de la segunda ronda en la Copa del Rey tras eliminar al Getafe con una tremenda goleada (5-0) y al Granada (1-0), mientras que el Betis y el Valencia necesitaron la prórroga para acabar con la andadura del Talavera (2-4) y el Arenteiro (1-3), respectivamente.



En Palma de Mallorca, el Getafe se llevó un buen 'tantarantán' del Atlético Baleares, una derrota sonrojante que pone fin a su participación en el torneo del 'K.O', del que es dos veces subcampeón. Este jueves, los insulares no dieron opción a un Geta que sufrió desde el comienzo y terminó humillado pidiendo la hora.



El cuadro dirigido por Xavi Calm, segundo clasificado en el grupo B de la Primera RFEF, firmó un auténtico partidazo y tan solo tardó seis minutos en adelantarse. Pedro Orfila fue el encargado de abrir la cuenta y también de marcar el segundo un minuto antes del descanso con un certero cabezazo. Para entonces, los azulones ya estaban con diez por roja directa a Cabaco.



En la segunda mitad, el Atlético Baleares confirmó su hazaña con tres goles más en botas de Dioni, Manel Martínez y Vinicius Tanque, que cerró la cuenta con el 5-0 y la sorprendente eliminación del Getafe, el cuarto 'Primera' que cae tras Alavés, Levante y Granada. Los pupilos de Quique Sánchez Flores centrarán sus esfuerzos en conseguir la salvación en una difícil campaña.



En Jaén, el Atlético Mancha Real fue el otro héroe de la noche después de acabar con el Granada gracias a un gol de José Enrique a los 20 minutos de partido. Un remate sensacional, de primeras, que culminó un centro exquisito desde la banda derecha. El partido se endureció y los de casa supieron jugar con la desesperación de los nazaríes.



El equipo de Robert Moreno despertó en acto final, pero fue incapaz de meter mano al equipo de Segunda RFEF, que certifica un pase histórico en sus 37 años de vida. Es la primera vez que estarán entre los 32 mejores clubes de la Copa.



Por su parte, el Betis sufrió lo indecible en su partido frente al Talavera de la Reina (2-4) que se le complicó desde el comienzo. A los cinco minutos ya perdía por culpa de un penalti transformado por el capitán Góngora. Sin embargo, la reacción del conjunto de Manuel Pellegrini fue inmediata y Borja Iglesias sofocó el ánimo local.



El marcador no volvió a moverse hasta la hora de partido con otra pena máxima, en esta ocasión a favor de los andaluces. Joaquín se encargó de marcar y anotar el 1-2 que parecía definitivo. Pero, todo lo contrario, el cuadro manchego llevó el duelo a la prórroga con un tanto 'in extremis' de Perales tras aprovechar un rechace en el corazón del área. El Prado se caía de la emoción.



Fue entonces cuando el Betis apretó el acelerador hasta el fondo y solventó una eliminatoria que se había puesto cuesta arriba hasta en dos ocasiones. Primero Diego Lainez, en el minuto 116, y tres después, Sergio Canales, sentenciaron el triunfo verdiblanco para estar en dieciseisavos de final.



De la misma forma, con sufrimiento y en la prórroga, el Valencia superó la segunda ronda copera frente al Arenteiro de Orense. El 1-3 conseguido por el equipo de José Bordalás se tejió en el tiempo extra después de que Magisano empatara el gol de Musah en el minuto 1. Los 'che' sentenciaron el billete con tantos de Hugo Guillamón, que marcó de tacón, y Manu Vallejo, que completó la victoria naranja.



Además, en otros partidos de este jueves, el Club Atlético Osasuna tuvo que remontar al Deportivo de la Coruña con goles de Kike García y Ante Budimir (1-2), el Mallorca goleó al Llanera (0-6) con doblete de Aleksandar Sedlar; y el Almería y el Mirandés vencieron a domicilio en los duelos entre 'Segundas' al Amorebieta y al Lugo, respectivamente por idéntico resultado (1-2).



--RESULTADOS DEL JUEVES EN LA COPA DEL REY.



Atlético Mancha Real-Granada 1-0.



Llanera-Mallorca 0-6.



Arenteiro-Valencia 1-3.



Albacete-Cádiz 0-1.



Atlético Baleares-Getafe 5-0.



Deportivo-Osasuna 1-2.



Talavera de la Reina-Real Betis 2-4.



SD Amorebieta-Almería 1-2.



Lugo-Mirandés 1-2.