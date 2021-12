Estudiantes de Costa Rica tienen actitud positiva ante la diversidad cultural

Estudiantes reciben clases en un centro educativo en San José, Costa Rica, en una fotografía de archivo. EFE/Jeffrey Arguedas

San José, 16 dic (EFE).- La mayoría de los estudiantes de sexto grado de primaria de Costa Rica mostró una actitud positiva ante la diversidad, la autorregulación escolar y la empatía, reveló este jueves un estudio educativo regional de la Unesco que evaluó por primera vez habilidades socioemocionales.

El Estudio de Habilidades Socioemocionales en Estudiantes de Sexto Grado indica que en Costa Rica, el 93% de las respuestas de los estudiantes fueron positivas en cuanto a apertura a la diversidad, resultado que está sobre el promedio regional que fue de 85 %.

Esta apertura se refiere al grado en el que los estudiantes perciben o anticipan que son capaces de aceptar, tolerar y de establecer vínculos con quienes son diferentes a ellos.

Los estudiantes costarricenses mayoritariamente respondieron “me gustaría un poco” o “me gustaría mucho” a situaciones como si a su curso llegaran estudiantes que vienen de otro país, de diferente color de piel o que tienen alguna discapacidad, detalló el estudio de la Unesco.

En cuanto a autorregulación escolar, que se refiere a la capacidad para regular sus emociones, pensamientos y comportamientos durante la experiencia de aprendizaje y perseverar hacia el logro deseado, los estudiantes costarricenses generaron 81 % de respuestas positivas, también por encima del promedio regional que fue de 74 %.

En este apartado, los estudiantes respondieron mayoritariamente “varias veces” o “casi siempre o siempre” a situaciones como “antes de ponerme a jugar, termino de estudiar”; “sigo las reglas de la clase, aunque el profesor no me esté mirando”; “pido ayuda al profesor cuando no entiendo qué hay que hacer”, y “aunque las cosas no me resulten, sigo intentándolo”.

La tercera área de evaluación fue la empatía, en la que en Costa Rica se obtuvo un 59 % de respuestas positivas, superando el nivel regional de 55%.

Las respuestas positivas se establecen cuando el estudiante dijo que “varias veces” o “casi siempre o siempre” siente tristeza cuando un compañero no tiene nadie con quien jugar, o tratan de ayudar a un compañero en problemas, aunque no sea su amigo, así como en otras situaciones que requieren ponerse en el lugar del otro emocionalmente o comprender su punto de vista.

El estudio se aplicó en Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

Uno de los hallazgos principales del estudio es que, si bien el rol de las escuelas es importante en el desarrollo de las habilidades socioemocionales, es menor que su incidencia en los logros de aprendizajes en áreas como matemática, ciencias, lenguaje.

No obstante, la Unesco destacó el rol fundamental que tienen las escuelas en proveer oportunidades de aprendizaje integrales para todos los niños, niñas y jóvenes y la necesidad de brindar herramientas a los docentes para acompañar a los estudiantes en su dimensión socioemocional.