El Gobierno peruano evalúa desalojo de manifestantes contra la mina Las Bambas

Fotografía cedida por el Consejo de Ministros de la presidenta del Consejo, Mirtha Vásquez, en rueda de prensa con corresponsales extranjeros hoy en Lima (Perú). EFE/ Presidencia Del Concejo De Ministros

Lima, 16 dic (EFE).- El Gobierno peruano evalúa el desalojo de los manifestantes que bloquearon una vía de acceso a la mina de cobre de Las Bambas, en el sureste del país, que provocó el anuncio de la paralización de actividades de este yacimiento, informó la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez.

En rueda de prensa con corresponsales extranjeros en Lima, Vásquez dijo que si bien la empresa china MMG y la comunidad se mantienen abiertos a mirar opciones de solución al conflicto, "nos preocupa la situación de los trabajadores dentro de la minera porque hay un derecho que cautelar".

Ante el impedimento de circulación por la protesta de la comunidad de Chumbivilcas, en la región Cusco, Vásquez dijo que "hay varias opciones que evaluar".

"No podemos permitir que se estén vulnerando ciertos derechos, tendremos que proceder a evaluar un desalojo con el ministerio del Interior", precisó.

Vásquez agregó que "una última opción es un estado de emergencia" en el lugar, pero que esta decisión debe ser aprobada por el consejo de ministros en pleno.

No obstante, la primera ministra añadió que "siendo un problema complejo no se pueden dar respuestas que traten de solucionar uno de los aspectos en este conflicto", sino responder a las demandas de la población más vulnerable.

"Queremos aplicar una política de gestión de conflictos, que no cometa errores de otras oportunidades, este es un Gobierno que quiere escuchar las demandas de la población", afirmó.

Recordó que en otros gobiernos, "la primera respuesta era judicializar la protesta", el enfrentamiento entre población y fuerzas del orden y criminalizar a los manifestantes.

Vásquez dijo que estaba a favor de un uso de la fuerza pública respetuoso de los derechos humanos y, en ese sentido, destacó el desalojo de otra vía bloqueada por manifestantes contra la mina Cerro Lindo en la región Ica.

Asimismo, señaló que también le ha "costado mucho" llegar a un entendimiento con las comunidades indígenas que tenían tomadas las instalaciones de la estación 5 del oleoducto norperuano en la región Loreto, pero que finalmente se produjo la liberación de la estación.