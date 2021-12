El campeón Atlético Mineiro cierra exitosa temporada con la Copa do Brasil

El entrenador de Mineiro Alexi Stival 'Cuca' (c) y jugadores celebran al ganar la final de la Copa de Brasil frente a Atlético Paranaense hoy, en el estadio Arena de Baixada en Curitiba (Brasil). EFE/Hedenson Alves

Recife (Brasil), 15 dic (EFE).- El Atlético Mineiro venció este miércoles por 1-2 al Athletico Paranaense en el partido de vuelta de la final de la Copa do Brasil y añadió en 2021 otro título nacional al del Campeonato Brasileño que conquistó con anticipación y una maciza ventaja sobre sus rivales.

Un gol en el primer tiempo del atacante Keno y otro del goleador Hulk sentenciaron la victoria del equipo de Belo Horizonte, que en el partido de ida goleó por 4-0 .

El descuento lo fijó Jáderson.

El partido se jugó en el estadio Arena da Baixada de la ciudad sureña de Curitiba, fortín del Paranaense

A pesar de la amplia ventaja en la ida, el entrenador del Atlético Mineiro, Cuca, jugó con todos sus titulares. El delantero Diego Costa, que se lesionó en la última jornada de la Liga, fue de los pocos ausentes.

El portero Éverson, el zaguero paraguayo Júnior Alonso, el lateral de la selección Guilherme Arana, el creativo argentino Matías Zaracho, el atacante chileno Eduardo Vargas y el artillero Hulk, goleador y máxima figura de la Liga, alinearon como titulares del "Galo" (gallo).

Por el Paranaense, del técnico Alberto Valentim, formaron el portero Santos y el lateral Ábner, campeones con Brasil en los Juegos Olímpicos de Tokio en este año, y el enganche uruguayo David Terans, exjugador del Mineiro

En el cuadro local las principales bajas fueron las del enganche Nikao, figura del equipo de Curitiba y quien está lesionado, y el experimentado zaguero Thiaho Heleno, suspendido. Tampoco consiguieron recuperarse de molestias los atacantes Carlos Eduardo y Matheus Babí.

Por haber defendido otros equipos en el inicio de la Copa de Brasil fueron impedidos de jugar Bissoli y Lucas Halter (Paranaense) y Nathan Silva (Mineiro).

Cuando el partido estaba de "tú a tú", con jugadas de peligro para ambos porteros, Vargas y Zaracho armaron un contragolpe que dejó a Keno libre para poner el 0-1 con el que terminó el primer tiempo.

En el segundo tiempo, cuando los dueños de casa no renunciaban al empate, el venezolano Jéfferson Savarino, que había ingresado junto al argentino Nacho Fernández, habilitó a Hulk y el potente goleador no perdonó al portero Santos para poner así el 0-2 parcial.

A cinco minutos del final, Jáderson descontó con golpe de cabeza y puso el 1-2 definitivo.

A partir de 2021, la Copa de Brasil, que antes reunía a los campeones y subcampeones de los 27 estados y a los equipos de la primera división que no disputaban la Copa Libertadores del mismo año, cambió de formato y el número de participantes se elevó para 92.

Las plazas de los estados aumentaron para las regiones de mejor ránking, como Sao Paulo y Río de Janeiro, con cinco representantes, y también fueron tenidos en cuenta los mejores clasificados de la Serie A y los campeones de la B, la Copa del Nordeste y la Copa Verde, esta última con clubes de la Amazonía y el Pantanal.