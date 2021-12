Dow Jones sube respaldado por acciones cíclicas; S&P 500 cae presionado por tecnológicas

IMAGEN DE ARCHIVO. Operadores trabajando en el piso de la Bolsa de Valores de Nueva York, en Nueva York, EEUU, Noviembre 29, 2021. REUTERS/Brendan McDermid

Por Shreyashi Sanyal

16 dic (Reuters) -El Dow Jones subía el jueves después de que el anuncio de la Reserva Federal de un final más rápido del estímulo por la pandemia empujó a los inversores hacia sectores más sensibles desde el punto de vista económico, mientras que una caída de las acciones de tecnología afectaba al Nasdaq y al S&P 500.

* La Fed dijo el miércoles que pondría fin a sus compras de bonos en marzo y apuntó a tres alzas de las tasas de interés de un cuarto de punto porcentual para fines de 2022.

* El presidente del banco central, Jerome Powell, dijo que la economía de Estados Unidos ya no necesitaba mayores cantidades de apoyo monetario, ya que la inflación anual ha estado en más del doble del objetivo del organismo en los últimos meses, mientras la economía se acerca al pleno empleo.

* El Promedio Industrial Dow Jones subía 136,14 puntos, o un 0,38%, a 36.063,57 unidades, mientras que el S&P 500 cedía 10,92 puntos, o un 0,23%, a 4.698,93 unidades. El Nasdaq caía 237,60 puntos, o un 1,53%, a 15.327,98 unidades.

* Nueve de los 11 principales sectores del S&P 500 avanzaban, con los valores financieros centrados en la economía, energía y materiales liderando las ganancias, mientras que el índice de bancos S&P 500 sumaba un 2,5%.

* Las tecnológicas y las de consumo discrecional, los sectores que albergan la mayoría de las acciones de crecimiento de megacapitalización, descendían.

* El Nasdaq era presionado por caídas en las acciones de Apple Inc, Tesla Inc, Amazon.com Inc y Microsoft Corp perdían entre un 2% y un 4,4%.

* Mientras, el índice de volatilidad CBOE, a menudo considerado el indicador del miedo de Wall Street, caía a un mínimo de tres semanas.

(Reporte de Shreyashi Sanyal en Bengaluru, Editado en Español por Manuel Farías)