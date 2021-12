Díaz-Canel: "Este ha sido un año de victorias para Cuba"

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, en una fotografía de archivo. EFE/Yander Zamora

La Habana, 16 dic (EFE).- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró este jueves que 2021 "ha sido un año de victorias para Cuba" a pesar de la "adversa situación económica".

Díaz-Canel hizo estas declaraciones, que recogieron la televisión estatal y la Presidencia de Cuba en Twitter, al intervenir en el III pleno del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal), del que es además primer secretario.

El presidente cubano se refería con esas palabras tanto a la pandemia como a las protestas de julio, las mayores en el país en décadas, que surgieron de forma espontánea fruto de la grave crisis económica -con escasez y fuerte inflación- por la conjunción del coronavirus, el embargo y la mala gestión económica nacional.

"Hemos desmontado una intensa y profunda operación contra la Revolución. Nos quisieron desaparecer y seguimos vivos y firmes", afirmó el presidente.

Agregó que "se ha fortalecido la unidad" del pueblo cubano "en torno al Gobierno y al partido". "En estos tiempos difíciles se ha actuado con firmeza, sin dejarnos avasallar, ni humillar. Hemos resistido todos los embates de manera creativa", afirmó.

En el ámbito político, instó a seguir trabajando "sabiendo que el bloqueo de los Estados Unidos se va a mantener" y que será preciso "salir adelante" con el esfuerzo nacional.

"La Administración americana (estadounidense) no ha apostado a una relación civilizada con Cuba y a un regreso a la normalización de relaciones, sino que quiere tomar como legado su anhelo de destruir a la Revolución y se va a llevar un buen fiasco", añadió.

Con respecto a la pandemia, resaltó que Cuba "ha regresado a la normalidad tras controlar" la covid-19 gracias a la "ciencia nacional".

Tras el pico de julio y agosto, con más de 9.000 positivos diarios, la situación ha mejorado sensiblemente y esta semana aún no se ha registrado ninguna muerte vinculada al coronavirus. En octubre reabrieron las escuelas y se reactivó el turismo internacional.

"Se inició el curso escolar, abrimos las fronteras, se hizo la Bienal, no se detuvo el ejercicio legislativo, se recupera la economía y se despliegan sus nuevos actores", indicó el presidente cubano.

Cuba ha producido tres vacunas contra la covid-19, con las que se ha inmunizado completamente a más del 80 % de la población, según el Ministerio de Salud Pública (Minsap).

"Se ha salvado el país y hoy tenemos de los mejores indicadores en el mundo. Hace más de un mes abrimos fronteras y seguimos con esos resultados", indicó.