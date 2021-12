David Bustamante retoma su trabajo de la manera más especial tras la trágica muerte de Verónica Forqué

15-12-2021 David Bustamante. MADRID, 16 (CHANCE) Demostrando su profesionalidad y sobreponiéndose al duro mazazo que ha supuesto la trágica muerte de Verónica Forqué, con la que entabló una gran amistad tras su paso por 'Masterchef Celebrity', David Bustamante ha vuelto al trabajo y lo ha hecho de la mano de uno de los sectores más golpeados por la soledad y el aislamiento provocado por el Covid, el de la tercera edad. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 16 (CHANCE)



Demostrando su profesionalidad y sobreponiéndose al duro mazazo que ha supuesto la trágica muerte de Verónica Forqué, con la que entabló una gran amistad tras su paso por 'Masterchef Celebrity', David Bustamante ha vuelto al trabajo y lo ha hecho de la mano de uno de los sectores más golpeados por la soledad y el aislamiento provocado por el Covid, el de la tercera edad.



Así, con el foco puesto en la importancia de diagnosticar a tiempo las depresiones tras el suicidio de la popular actriz, el artista y el Teatro EDP Gran Vía han invitado con motivo de la Navidad a ancianos de varias residencias de la tercera edad de la Comunidad de Madrid - especialmente golpeados por la pandemia - a ver el musical que Bustamante protagoniza, 'Ghost', y a disfrutar con él de una cena sobre el escenario.



Feliz por aportar su granito de arena y poder alegrar las navidades a este sector tan vulnerable de la sociedad, el de San Vicente de la Barquera repartió sonrisas, muestras de cariño y bromas con los ancianos en la que ha sido su emotiva vuelta al trabajo tras la muerte de Verónica Forqué.



"Agradecidísimo" por el cariño de este público tan especial que llenó por un día el teatro, Bustamante destacaba la importancia de nuestros mayores, "los más sabios, y a los que les debemos todo" y confesaba su felicidad por sacarles una sonrisa tan solo con su presencia. "Tanto los quiero yo, tenemos mucho que cuidarles y mucho que agradecerles y la verdad es que es una iniciativa preciosa y la cena en el escenario, que nunca la he hecho, va a ser súper divertida", ha señalado.



"Mimemos a nuestros mayores, hay que cuidarlos", ha pedido el cantante, destacando lo vulnerable de este sector en nuestra sociedad y recordando emocionado a su abuelo: "se les echa mucho de menos cuando no están, por eso aprovechemos ahora, digámosle que le queremos, abrasémosle, visitémosle, que con ellos empezó todo".



Especialmente emocionado en un día tan especial, Bustamante ha agradecido el cariño del público que llena el teatro cada día porque "me dáis absolutamente la vida" y ha hecho balance de su nueva faceta como actor de musical, una experiencia que está resultando "un regalazo". "Era una idea que tenía siempre en mente la del teatro musical y está siendo algo maravilloso que espero alargar bastante porque sí, porque es muy bonito y además tengo unos compañeros increíbles, la obra es un espectáculo y la gente está viniendo todos los días que eso es un auténtico lujazo", ha confesado.



Pero, además de 'Ghost', David adelanta alguno de sus proyectos para 2022, un año que va a ser "espectacular" con la gira de su 20 aniversario en el mundo de la música, "que tuvimos que posponer por la pandemia" y "muchas sorpresas que todavía no puedo dar la noticia, pero vamos que vamos a visitar todo España y vamos a hacer una gira enorme".



Sin fuerzas ni ganas para hablarnos del fallecimiento de Verónica Forqué, Bustamante sí ha desvelado como pasará la Navidad: "como siempre, en familia".