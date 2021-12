Cumbre UE.- Sassoli reclama una reforma "ambiciosa" del Pacto de Estabilidad para no comprometer el futuro de la UE

El presidente de la Eurocámara pide "respuestas técnicas y económicas eficaces en caso de crisis energética"



BRUSELAS, 16 (EUROPA PRESS)



El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, ha defendido ante los líderes europeos la necesidad de innovar en todos los ámbitos en el seno de la UE, apostando entre otras cuestiones por una reforma "ambiciosa" del Pacto de Estabilidad y Crecimiento para no comprometer el futuro del bloque.



Sassoli ha hablado por última vez ante los líderes europeos durante el Consejo que se celebra este jueves en Bruselas, ante los que ha defendido la necesidad de "un nuevo proyecto de esperanza" que pasa, según él, por "una Europa que innova, una Europa que protege y una Europa que sirve de referente".



"Necesitamos una innovación en todos los sectores, así como un sentimiento renovado de creatividad, para nuestras instituciones, para nuestras políticas, para nuestras formas de actuar e incluso para nuestros estilos de vida", ha sostenido el eurodiputado italiano, que dejará el cargo el próximo enero.



Europa, ha dicho Sassoli, tiene que innovar en su financiación. En este sentido, ha incidido en que tanto la Eurocámara como los ciudadanos "esperan con impaciencia la publicación del paquete de recursos propios" que debería permitir a la UE "completar su arsenal financiero de manera sostenible y reembolsar la deuda común". "Nuestra credibilidad está en juego", ha prevenido.



En este punto, ha defendido la necesidad de reformar de manera "realista" y "ambiciosa" el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. "Ya no podemos seguir comprometiendo nuestro futuro y el de nuestros hijos con la regla del 3 por ciento", en referencia a la regla actual que exige que el déficit no supere este umbral del PIB.



INICIATIVA LEGISLATIVA DE LA EUROCÁMARA



Sassoli también ha reivindicado dar "derecho de iniciativa legislativa" a la Eurocámara. "Nuestra Unión debe ser la primera en establecer normas que sirvan de modelo mundial para la regulación de nuevos sectores de la economía que, a día de hoy, son una jungla legislativa", ha añadido, adelantado que también lo será con respecto a "los mercados digitales, a fin de que los gigantes digitales no legislen en lugar de los ciudadanos".



En cuanto a la Europa de la protección, ha apostado por "reforzar nuestra política común de seguridad y defensa para que podamos actuar juntos con mayor rapidez, y de forma más incisiva, cuando nuestros intereses se vean amenazados".



El presidente de la Eurocámara ha apostado también por "actuar con determinación para integrar mejor nuestras políticas de migración y de gestión de las fronteras exteriores" y "encontrar respuestas técnicas y económicas eficaces en caso de crisis energética".



"Nadie en Europa --ha dicho Sassoli-- debe ser abandonado a la pobreza energética, ni siquiera cuando los mercados mundiales se ven perturbados por las crisis internacionales". También "en estos momentos críticos", ha añadido, la UE "tiene que encontrar soluciones audaces para mantener la seguridad de todos los europeos".



Por último, ha considerado que "Europa debe volver a sentirse orgullosa de su modelo democrático". "Debemos anhelar fervientemente que este modelo de democracia, de libertad y de prosperidad se expanda, que sea atractivo, que haga soñar no solamente a nuestros propios conciudadanos europeos, sino también a otras personas más allá de nuestras fronteras", ha afirmado.