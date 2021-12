Consigue la mirada que siempre has queridos con estos productos de maquillaje

15-12-2021 Maquillaje de Clarins para lucir la mirada que siempre has soñado. MADRID, 16 (CHANCE) Si hay algo importante en nuestro rostro es la mirada... la fuerza que desprende nuestros ojos y lo expresivos que son hacen que nuestro diálogo o nuestro estado de ánimo sea perceptible nada más cruzar una mirada con otra persona. Ahora, que estamos en una época del año en el que utilizamos más maquillaje que en la época estival para darnos esa luz y color que perdemos, es importante utilizar productos con los que nos saquemos partido. POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CLARINS



Si hay algo importante en nuestro rostro es la mirada... la fuerza que desprende nuestros ojos y lo expresivos que son hacen que nuestro diálogo o nuestro estado de ánimo sea perceptible nada más cruzar una mirada con otra persona. Ahora, que estamos en una época del año en el que utilizamos más maquillaje que en la época estival para darnos esa luz y color que perdemos, es importante utilizar productos con los que nos saquemos partido.



Por eso os presentamos los productos de Clarins, eficaces y fáciles de usar con resultados y colores de maquillaje para todos los gustos y todos los looks. Cuatro etapas que debemos tener en cuenta para lucir nuestra mejor mirada:



PRIMERA ETAPA: COLOR



Para esta primera etapa tenemos cuatro productos de maquillaje que se volverán imprescindibles en cuanto los probemos. Entre ellos, 'Ombre Velvet', en tres tonos, con un acabado aterciopelado, de larga duración, alisante y confortable con una textura cremosa. Así como 'Ombre Satin', en cinco tonos con las mismas características.



Destacamos también un maquillaje espectacular para las noches, 'Ombre Sparkle', en tres tonos diferentes, con acabado brillante y textura en polvo. Sin embargo, para las más exquisitas, tenemos 'Ombre 4 Couleurs' con cuatro acabados, mate, satinado, nacarado y brillante, con colores ultrapigmentados, que permiten múltiples maquillajes y textura alisante ultrafina.



SEGUNDA ETAPA: DIBUJAR



En esta etapa nos presenta tres lápices de ojos: 'Crayon Khôl', con un trazo negro muy intenso, adaptado para el interior del ojo, con pincel y sacapuntas. 'Water-proof Eye Pencil', con un trazo negro intenso, waterproof y sebumproof, con un uso múltiple (trazo, khôl o sombra de ojos) y destacable por su goma difuminadora incorporada. Así como el 'Water-proof Pencil'.



También el 'Graphic Ink Liner', un rotulador delineador con trazo negro intenso y luminoso, de larga duración hasta de 12 horas y que permite un desmaquillado fácil. Por último, tenemos el '3-Dot Liner', un delineador punto por punto que subraya de manera natural la raíz de las pestañas que nos permite un trazado fácil.



TERCERA ETAPA: ABRIR LA MIRADA



Si hay algo que siempre llama la atención de la mirada son las pestañas. Para ello tenemos cuatro máscaras de Clarins que nos harán abrir la mirada. En primer lugar 'Supra Volume Mascara' con volumen intenso; 'Wonder Perfect Mascara 4D' y 'Wonder Perfect Mascara 4D Water-proof' que nos aporta volumen, longitud, curvatura y definición; y por último 'Supra Lift & Curl Mascara' que nos aporta un efecto lifting, aumento de curvatura y volumen.



CUARTA ETAPA: ESCULPIR



Si las pestañas es una parte importante de la mirada, las cejas también. Para ello tenemos 'Crayon Sourcils', que dibuja y estructura la ceja con una mina suave, con larga duración y un minicepillo en espiral. También el 'Brow Duo' que esculpe y fija las cejas, que nos aporta color y densidad, corrige y fija con pigmentos minerales de alta tolerancia.



QUINTA ETAPA: FIJAR



Para este último paso tenemos un producto estrella de Clarins, 'Double Fix' Mascara', que convierte la máscara de pestañas en resistente al agua y a la transpiración, peina las pestañas y fija el delineador de ojos, realiza el color de la máscara, prolonga la duración del maquillaje, con una textura en gel transparente.



Cabe destacar que todos estos productos de Clarins tienen pigmentos minerales de alta tolerancia, lo que permite que sea un maquillaje que también nos aporta un cuidado para nuestra piel... ¿qué más se puede pedir?