Ciencia.-Impactos colosales explicarían por qué Venus no es como la Tierra

16-12-2021 Una representación artística de una gran colisión temprana en Venus. Los nuevos resultados del modelado sugieren que impactos de alta velocidad como este podrían haber fundido el manto de Venus, alterando su evolución planetaria. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA SOUTHWEST RESEARCH INSTITUTE/SIMONE MARCHI.



Un nuevo modelo sugiere que grandes impactos de alta velocidad durante la historia temprana de Venus podrían explicar las diferencias entre Venus y su planeta hermano rocoso, la Tierra.



Los dos planetas se parecen en muchos aspectos. Tienen tamaños, masas y densidades similares, y están a distancias relativamente similares del Sol. Sin embargo, algunas diferencias clave, como la habitabilidad, la composición atmosférica y la tectónica de placas, siguen sin explicarse.



Los impactos de alta velocidad podrían ayudar a explicar por qué la Tierra es habitable mientras que Venus no lo es, según una nueva investigación presentada en al reunión de otoño de la AGU (American Geophysicial Union).



"Al principio, al comienzo del Sistema Solar, los impactadores habrían sido inmensos", dijo en un comunicado Simone Marchi, científica planetaria del Southwest Research Institute. "Si un impactador temprano hubiera sido más grande que, digamos, unos pocos cientos de kilómetros de diámetro, podría haber afectado el interior profundo de un planeta, junto con su superficie y atmósfera. Estas colosales colisiones afectarían básicamente a todo lo relacionado con un planeta".



Un trabajo reciente de un grupo de investigación diferente mostró que los impactadores durante la fase de acreción tardía de Venus, hace alrededor de 4.500 a 4.000 millones de años, podrían haber golpeado el planeta a velocidades mucho más altas, en promedio, que los que chocan con la Tierra. Más de una cuarta parte de las colisiones con Venus se habrían producido a velocidades de al menos 30 kilómetros por segundo.



La nueva investigación demuestra que los grandes impactos de alta velocidad en Venus provocan el doble de fusión del manto que la fusión inducida por el impacto en la Tierra. Los impactadores de alta velocidad que golpearan a Venus en un ángulo poco profundo habrían resultado en el derretimiento completo del manto, según la nueva investigación.



Cuando incluso uno de estos impactadores masivos de alta velocidad golpeó Venus, habría interrumpido y esencialmente restablecido la evolución del planeta, según Marchi. Venus podría haber pasado de un cuerpo rocoso sólido a un lío fundido en unos momentos, alterando la mineralogía y la estructura física del interior y la superficie del planeta. Cualquier atmósfera preexistente habría sido destruida en gran medida y reemplazada por gases volátiles que emergen de la masa fundida. Un solo impacto de alta velocidad podría haber determinado en última instancia si se formaron o no placas tectónicas, que es un aspecto importante de la habitabilidad.



Si bien los grandes impactos probablemente golpearon tanto a la Tierra como a Venus, este último podría haber sufrido un derretimiento y una interrupción sustancialmente mayores debido a la alta velocidad de sus impactos, colocando a los planetas en vías evolutivas divergentes. Para ambos planetas, y el Sistema Solar en su conjunto, estas primeras colisiones tuvieron grandes consecuencias en su habitabilidad -o falta de ella- hoy.



"Estas colisiones fueron responsables de dar forma al Sistema Solar. No es una exageración de la imaginación decir que sin estos procesos, viviríamos en un entorno completamente diferente y quizás no estaríamos aquí", dijo Marchi. "Necesitamos preguntarnos cuánto del planeta en el que vivimos hoy en día fue moldeado por estos primeros eventos violentos".