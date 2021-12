Chelo García Cortés habla de cómo vivió la muerte de su madre

16-12-2021 CHELO GARCÍA CORTÉS EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TELECINCO.ES



MADRID, 16 (CHANCE)



Chelo García Cortés se ha roto en directo este jueves tras tratar el tema en 'Sálvame Diario' de la muerte de Verónica Forqué. La actriz se quitaba la vida el pasado lunes, una noticia que nos sorprendía a todos porque detrás de esa sonrisa, nunca hubiésemos imaginado el sufrimiento por el que estaba pasando la intérprete.



La colaboradora de televisión, que se quedó huérfana de madre cuando era pequeña, no ha podido evitar las lágrimas en directo y ha confesado el dolor que le produce recordar todo lo que vivió en su infancia: "Desde que tengo uso de razón, mi madre estuvo ingresada. Yo solo tengo recuerdos de mi madre cuando iba verla, enferma, los fines de semana. Mi madre muere en 1963".



Chelo ha asegurado que a día de hoy tiene muchas dudas del diagnóstico de su madre y quiere enterarse se lo que la ocurría: "En aquella época los diagnósticos eran distintos. Y yo nunca he querido ir a ver a un psiquiatra porque estoy siempre con el tema de las pastillas en la cabeza. Quiero ir a la López Ibor a preguntar las dudas que tengo porque a día de hoy, ni siquiera sé si mi madre era bipolar o no"



Y es que la periodista asegura que por aquel entonces: "Yo me hacía muchas preguntas. Mi padre estuvo toda la vida cuidándola y yo no entendía por qué el amor de mi padre no había impedido la decisión que tomó ella" y ha confesado que es un infierno vivir algo así: "Soy muy respetuosa con la gente que decide tomar esa decisión, pero yo no quiero que nadie viva lo que yo he vivido. Es insoportable".



Chelo no podía evitar el llanto descontrolado y desvelaba que: "Le tengo terror a volver a vivir algo similar. Yo estoy convencida que nunca lo haré porque veo muy importante la vida. Pero me da terror que alguien cercano lo haga, porque no sé si podré aguantarlo" y ha contado un detalle que nos ha llamado mucho la atención: "No tengo gas en mi casa porque mi madre utilizó el gas para irse".



La colaboradora ha vuelto a hablar sobre cómo vivió la muerte de su madre y ha explicado que: "Vivíamos en Madrid en una calle por la que he pasado varias veces, yo estaba en el colegio, en las monjas de Canillejas y teníamos una persona que estaba en casa, que se llamaba Pepa, que nos llevaba al Retiro. Ese día por la mañana se llevaba a mi hermano al Retiro, le dieron un beso y cuando volvieron se la encontraron en la cocina y a partir de ahí... bueno, yo estaba en el colegio".