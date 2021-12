Casado censura que Sánchez "engañe" a la gente con la luz y le pregunta si va a dimitir alguien como pedía él a Rajoy

16-12-2021 (I-D) El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea; la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra y el presidente del PP, Pablo Casado, en una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 16 de diciembre de 2021, en Madrid, (España). Durante el pleno se ha abordado el proyecto de Ley Orgánica de ordenación e integración de la Formación Profesional, y el Real Decreto por el que se prorrogan determinadas medidas económicas para apoyar la recuperación. El Proyecto de Ley por el que se establece el ingreso mínimo vital también ha ocupado espacio en la sesión. POLITICA Alberto Ortega - Europa Press



Montesinos dice que el PP mantendrá reuniones con los sectores afectados por la crisis energética ante la "inacción" de Sánchez



MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El líder del PP, Pablo Casado, ha censurado este jueves que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "engañe" a los ciudadanos al prometerles que pagarán menos luz y le ha preguntado si va a dimitir alguien del Gobierno ante la subida del 516% cuando él mismo se lo pedía a Mariano Rajoy cuando la factura aumentaba un 8%.



Casado se ha pronunciado así después de que el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista alcance este jueves los 302,48 euros el megavatio hora (MWh), lo que supone un nuevo récord histórico, al superar los 287,78 euros registrados este miércoles y batir por primera vez la cota de los 300 euros.



"Si Sánchez pedía que Rajoy dimitiera cuando la factura de la luz subía un 8%, ¿qué debe hacer él ahora que el precio sube 516%?", ha preguntado Casado, que ha aconsejado al presidente del Gobierno "bajar el IVA al 4% y usar los derechos de CO2 para bajar la factura" en vez de "engañar a los españoles con su promesa de pagar menos que en 2018".



Casado acompaña su crítica al Gobierno con un breve vídeo en redes sociales en el que denuncia que la luz es hoy un "513% más cara que hace un año" y recoge las palabras de Sánchez asegurando que no dejaría "a nadie atrás". "Sánchez, apaga y vete", concluye la cinta.



EL PP REACTIVA SU CAMPAÑA DIVULGATIVA EN CARPAS



El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha anunciado este miércoles que el PP va a reactivar la campaña divulgativa sobre la subida de la luz denunciando a pie de calle "la gran mentira" de Sánchez y explicando el plan de reformas para abaratar la factura en un 20%.



Además, ha avanzado que el PP mantendrá reuniones con los sectores afectados por esa factura de la luz y la crisis energética ante la "inacción" de Sánchez. "Hoy tenemos un nuevo récord de la factura de la luz y el presidente del Gobierno no hace absolutamente nada para poner solución a lo que es una crisis energética en todo orden y que afecta al día a día de los ciudadanos en esa factura y en la cesta de la compra", ha manifestado.



Tras asegurar que este Gobierno "sale muy caro a los españoles", ha preguntado a Sánchez si "va a pedir perdón" a los españoles y "se va a atrever a dar la cara" por "no decir la verdad", manteniendo su "enésima mentira en algo tan delicado como la factura de la luz". "¿Va a tener alguien la dignidad política de asumir responsabilidades y dimitir?", se ha preguntado Montesinos, en alusión a la exigencia de dimisiones de Sánchez cuando la factura subía un 8%.



CASADO Y LA REUNIÓN DEL PPE



Este jueves, Casado también ha criticado la situación económica de España tras participar por vía telemática en la reunión del Partido Popular Europeo (PPE), en la que también ha intervenido la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.



Casado ha explicado que en esa reunión han debatido sobre "la ola Covid y la necesidad de reformas estructurales para contener la inflación, precio de la energía, desempleo, deuda, déficit y desaceleración del PIB". "En todo ello el Gobierno de Sánchez tiene las peores cifras de la UE", ha denunciado en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, que ha recogido Europa Press.