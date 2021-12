Captura de hijos de "Chapo" Guzmán corresponde a México, dice López Obrador

Añade contexto ///México, 16 Dic 2021 (AFP) - El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este jueves que corresponde a su gobierno la detención de los hijos del narcotraficante Joaquín "Chapo" Guzmán, tras el anuncio de Estados Unidos de una millonaria recompensa por su captura."Si están en territorio nacional, a quien corresponde detenerlos es a la autoridad nuestra, no se permite que ninguna fuerza extranjera actúe en esta materia y en ninguna otra en nuestro territorio", declaró López Obrador en su habitual conferencia de prensa matutina.Una nueva orden ejecutiva de Washington, emitida el miércoles, ofrece 5 millones de dólares por la detención de cada uno de cuatro hijos de Guzmán, como parte de su estrategia contra actores internacionales del narcotráfico.Ovidio Guzmán López, Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Joaquín Guzmán López, hijos del "Chapo" -condenado a cadena perpetua en Estados Unidos-, forman parte de un listado de 25 objetivos relacionados con el tráfico de opioides sintéticos.López Obrador recordó que en octubre de 2019 ordenó liberar a Ovidio Guzmán luego de un operativo que había logrado capturarlo en Sinaloa, pero que detonó la reacción de "una fuerza mayor y todo el despliegue" del grupo criminal que puso en riesgo a la población. "Si hicimos bien, si hicimos mal, ya la historia lo dirá", expresó el mandatario.Además de los Guzmán, entre los objetivos estadounidenses (10 personas y 15 grupos) figuran las bandas Los Rojos y Guerreros Unidos -surgidas de una escisión del cártel de los Beltrán Leyva- que son igualmente señaladas como responsables de tráfico de heroína a Estados Unidos.López Obrador indicó que su homólogo estadounidense, Joe Biden, no ha tocado este asunto con él y afirmó que en México "ya no se permite" la intervención de agentes extranjeros en operativos.Admitió, sin embargo, que "el gobierno de Estados Unidos tiene todo su derecho a actuar"."Han perdido la vida muchos estadounidenses, más de 100.000, por el consumo de estas drogas, que son muy peligrosas, y por eso tomaron esta decisión", aseguró López Obrador. - "Nueva etapa" de cooperación con EEUU - Ambos países activaron este martes una "nueva etapa" de la cooperación en materia de seguridad tras la visita en octubre del secretario de Estado estadounidense Antony Blinken.El canciller Marcelo Ebrard y el embajador estadounidense Ken Salazar instalaron un "grupo de alto nivel" que incluye cinco equipos de trabajo para abordar temas como la lucha y persecución de grupos criminales que operan en los dos países.Ebrard remarcó que se trata de "una alianza basada en la confianza y el respeto mutuo" denominada "entendimiento bicentenario" y que deja atrás la llamada Iniciativa Mérida.A finales de noviembre, una corte federal estadounidense condenó a tres años de cárcel a la esposa del "Chapo", Emma Coronel, por su participación en el poderoso cártel que lideraba su marido.La guerra contra las drogas es un tema recurrente en Estados Unidos desde hace décadas, con resultados desiguales frente a un negocio que mueve miles de millones de dólares.nc/jla/lda/atm