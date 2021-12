Bolsonaro divulga un video en que un hombre califica las vacunas de "porquería"

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, participa en la ceremonia del Gran Reemplazo de la Guardia Presidencial, en el Palacio do Planalto en la ciudad de Brasilia (Brasil). EFE/ Joédson Alves.

Brasilia, 16 dic (EFE).- El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, divulgó este jueves en sus redes sociales un video en que un hombre no identificado despotrica contra las vacunas anticovid y llega a calificarlas de "porquería".

La publicación de ese video coincidió con una decisión de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), que autorizó la aplicación de la vacuna del laboratorio Pfizer a niños de entre 5 y 11 años de edad.

Esa ampliación del plan de vacunación, sin embargo, dependerá del Gobierno, según aclaró la propia Anvisa, cuya función se limita a determinar si existen riesgos y autorizar el uso de los antígenos.

Bolsonaro no relacionó esa decisión del regulador sanitario con el vídeo, que publicó sin comentario alguno.

En las imágenes, el hombre —no identificado— dice que cuando las personas se vacunaron antiguamente contra otras enfermedades, entre las que cita la polio, "nunca más tuvieron esas dolencias".

Sugiere luego, como sostiene el propio Bolsonaro, que las vacunas contra la covid-19 son "experimentales" y que los ciudadanos ahora han sido llevados a tomarlas porque ofrecerían la misma inmunidad.

"Todo el mundo fue inducido a tomar esa porquería porque creía que estaría inmune", pero ahora "quienes se vacunaron están transmitiendo la dolencia y no están inmunes", afirma.

Agrega además que "hay gente muriendo por otras causas y le dan el nombre de variante ómicron o cualquier otra cosa", concluye el hombre, quien agrega que "la gente lo que quiere es la libertad de poder escoger" y no tener "cercenada" su "libertad".

Brasil es, junto con Estados Unidos y la India, uno de los tres países más afectados en el mundo por la pandemia y hasta ahora suma cerca de 618.000 muertes y 22,2 millones de contagios.

La incidencia de la pandemia, sin embargo, se ha reducido en los últimos meses gracias al avance de la vacunación, respaldada por la enorme mayoría de los brasileños.

A pesar de eso, Bolsonaro se ufana de no haberse inmunizado y no cesa en una dura campaña contra las vacunas, de las que incluso ha llegado a afirmar que dejan a las personas más propensas a contraer sida.