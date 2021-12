Alumnos de Ecuador muestran actitud positiva ante la diversidad, la autoregulación y la empatía

Estudiantes asisten a clases en Quito (Ecuador), en una fotografía de archivo. EFE/José Jácome

Quito 16 dic (EFE).- La mayoría de alumnos ecuatorianos declararon tener una actitud positiva ante fenómenos socioemocionales como la diversidad de inmigrantes, la autorregulación escolar y la empatía.

Así lo reveló un estudio desarrollado por la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (Orealc) de la Unesco sobre las habilidades socioemocionales de estudiantes del sexto grado de primaria, en dieciséis países latinoamericanos.

El estudio reveló que un 85 % de los alumnos ecuatorianos encuestados mostró una apertura hacia la diversidad que supone compartir con jóvenes de otras naciones, culturas y de diferentes capacidades.

Asimismo, un 74 % dijo tener una actitud positiva ante la autoregulación para cumplir con sus responsabilidades escolares y un 52 % aceptó que mostraría empatía frente a problemas que afronten sus compañeros u otras personas.

La investigación de la Orelac se efectuó también en Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

Esta formó parte del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE 2019), que evalúa el desempeño estudiantil en las áreas de lectura, matemática, ciencias, además de factores asociados a los logros de aprendizaje.

Coincidente con los resultados de la región, en Ecuador el 85 % de los entrevistados aceptaron la llegada a sus cursos de estudiantes de otro país o con una capacidad distinta (ciego, sordo o que necesite una silla de ruedas) o con "un color de piel diferente".

Asimismo, al igual que en la región, un 74 % de los estudiantes evaluados en el estudio sobre Ecuador aceptaron que sólo se pondrían a jugar después de terminar de estudiar, que siguen las reglas de la clase, que piden ayuda a los profesores cuando no entienden algo y que volverían a intentar alguna respuesta, aunque las cosas no le resulten.

Además, el 52 % de los alumnos ecuatorianos entrevistados, frente al 55 % regional, aceptaron tener frecuentemente empatía ante los sentimientos de los demás y, por ejemplo, muestran tristeza cuando un compañero no tiene con quien jugar.

Otro de los hallazgos del estudio fue que, si bien el rol de las escuelas es importante en el desarrollo de las habilidades socioemocionales, es menor que su incidencia en los logros de aprendizajes (matemática, ciencias o lenguaje).

No obstante, la Unesco destacó el papel fundamental que tienen las escuelas para proveer oportunidades de aprendizaje integrales para todos los estudiantes.

Por ello, sugirió que los sistemas educativos deben "ampliar su mirada de calidad en la educación, considerando lo que sucede en la escuela y con los docentes como clave para la promoción y desarrollo de habilidades".

La asistencia a la educación preescolar también mostró estar positivamente relacionada con el desarrollo de habilidades socioemocionales y constató que desarrolla "niveles significativamente más altos de autorregulación escolar y de apertura a la diversidad", según el estudio.