Algunos hospitales británicos sufren escasez de personal debido a aislamientos por COVID-19

FOTO DE ARCHIVO: Enfermeras tratan a un paciente con COVID-19 en la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) del Hospital Universitario de Milton Keynes, en medio de la propagación de la pandemia de la enfermedad del coronavirus (COVID-19), Milton Keynes, Reino Unido, 20 de enero de 2021. REUTERS/Toby Melville

LONDRES, 16 dic (Reuters) - Los hospitales británicos, sobre todo los de Londres, tienen dificultades para mantener el nivel de personal debido al número de personas que tienen que aislarse por el COVID-19, según declaró el jueves un alto médico de urgencias.

Ante el aumento de la nueva variante ómicron del virus, altamente transmisible, Reino Unido registró el miércoles su mayor número de casos diarios de coronavirus desde el inicio de la pandemia, con otros 78.610 contagios de COVID-19.

"El problema más grave tiene que ver con la dotación de personal", declaró a la BBC Katherine Henderson, consultora de urgencias en Londres y presidenta del Real Colegio de Medicina de Urgencias.

"Aunque todavía no veamos un gran aumento de las hospitalizaciones, ya estamos viendo el efecto de no tener el personal necesario para realizar los turnos de forma adecuada y segura. Así que nos preocupa que se produzcan daños en los pacientes porque no tenemos el personal necesario".

Henderson dijo que Londres se veía especialmente afectado.

"Estamos viendo que probablemente un 10% del personal, es decir, médicos y enfermeras, tiene que estar de baja".

