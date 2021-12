Agónica clasificación del Sevilla

El guardameta del Sevilla, Marko Dmitrovic, celebra el pase del equipo andaluz a la siguiente fase de la Copa del Rey.EFE / Cati Cladera.

Madrid, 15 dic (EFE).- El Sevilla, cinco veces campeón y dos ocasiones finalista en la última década, sufrió sobremanera este miércoles para acceder a la tercera ronda de la Copa del Rey 2021/22, al necesitar los penaltis para deshacerse del modesto Andratx balear, de Segunda RFEF (cuarta categoría).

Aunque estaban avisados los grandes de los que les pasó el martes al Levante y al Alavés, que cayeron ante Alcoyano y Linares, respectivamente, el Sevilla y el Elche lo pasaron realmente mal para seguir adelante en el torneo del KO y estar en el sorteo del viernes.

Pese a formar un equipo inicial con tan solo un canterano, el cuadro de Julen Lopetegui sufrió lo indecible en el campo de Sa Plana ante un oponente que se lo fue creyendo hasta rozar la hazaña. Forzó la prórroga con un 1-1 y luego los penaltis, en los que decidió el mayor acierto del cuadro andaluz y un fallo final de Gaspar para sellar el definitivo 5-6 en la tanda.

El animoso cuadro de José Contreras, que ya se había deshecho en la primera ronda de un Segunda división como el Oviedo, no se rindió ni cuando Rafa Mir inauguró el marcador (m.56). Un lanzamiento de falta directo de Miguel Llabrés le permitió empatar (m.65) y en el último tramo del partido se le subió a las barbas del Sevilla, que pudo evitar la prórroga en el instante final con un remate de Munir El Haddadi que se estrelló en el larguero.

En el periodo adicional no fue capaz el Sevilla tampoco de demostrar su teórica superioridad y se lo tuvo que jugar en la lotería de los penaltis. Para su fortuna le salió cara ante un oponente que calló con la cabeza alta y mucho orgullo.

El Elche sufrió también de lo lindo. Fue hasta inferior al Unionistas Salamanca, de Primera RFEF, pero una desafortunada cesión a su portero de Fer Román en la prolongación le dio el triunfo (0-1) cuando todo parecía que iba a derivar también en la prórroga.

El conjunto salmantino hizo un partido enorme en el Municipal Reina Sofía. Los hombres de Dani Mori tuvieron ocasiones para ganar, la última para forzar el periodo añadio en la acción final.

Mucho más fácil lo hizo el Villarreal en El Palmar ante el Atlético Sanluqueño, al que no dio la más mínima opción. Sentenció el pase en el primer periodo con un doblete de Paco Alcácer (m.8 y 13), Javier Duro, en propia meta (m.27), el nigeriano Samu Chukwueze (m.40) y Moi Gómez (m.42).

El equipo gaditano de Pedro Buenaventura salvó el honor gracias a Adrián Armental (m.60), lo que lo impidió que Manu Trigueros (m.67) y Dani Raba (m.79) ampliaran la cuenta hasta el 1-7 definitivo.

La Real Sociedad, campeón copero de la edición de 2020, no quiso que se repitiera lo de la temporada 2005-06, cuando cayó ante el Zamora. En esta oportunidad, bajo la niebla, sentenció el pase en la segunda mitad (0-3).

El equipo de Imanol Alguacil, que no atraviesa por su mejor momento en LaLiga Santander, se deshizo del bloque zamorano en el Ruta de la Plata con goles de Jon Guridi (m.47), Beñat Turrientes (m.71) y Mikel Oyarzábal (m.93).

El Rayo Vallecano, sin tenerlo fácil en Carballo ante el Bergantiños gallego, hizo valer su mayor pegada en el campo de As Eiroas (1-3), aunque no pudo respirar con tranquilidad hasta que Sergio Moreno marcó el último tanto en la prolongación.

Mario Suárez, de cabeza (m.35) y Pathe Ciss (m.66) encarrilaron la victoria del cuadro de Andoni Iraola. Pese a ello, Jorge Cano (m.76) premió el esfuerzo del conjunto local, de Segunda RFEF, que comenzó a soñar, aunque finalmente tuvo que ceder.

En los duelos entre equipos de Segunda división, el Valladolid remontó ante Las Palmas (3-1), Ponferradina y Sporting necesitaron la prórroga ante Ibiza (2-1) y Alcorcón (2-1) y el Eibar y venció en el Heliodoro Rodríguez López al Tenerife (1-2) con un postrero tanto de Edu Expósito.

El Leganés y el Cartagena ganaron a rivales de inferior categoría como la Cultural Leonesa (2-3, tras la prórroga) y el Castellón (1-2) igualmente con tremendos apuros.