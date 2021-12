2-4. El Betis solo puede respirar al final de la prórroga

Los jugadores del Real Betis celebran tras marcar el 1-2 durante el encuentro de segunda ronda de la Copa del Rey entre el CF Talavera y el Real Betis Balompié disputado este jueves en el Estadio Municipal de Fútbol del Prado en Talavera de la Reina. EFE/Manu Reino

Talavera de la Reina (Toledo), 16 dic (EFE).- El Betis se clasificó para los dieciseisavos de final de la Copa del Rey con grandes dosis de sufrimiento, al superar a un equipo de inferior categoría como el Talavera de la Reina ante el que tan solo pudo respirar en los últimos instantes de la prórroga, cuando Diego Láinez y Sergio Canales desequilibraron definitivamente el encuentro.

El conjunto talaverano planteó grandísimos problemas a los hombres de Manuel Pellegrini, tanto que además de llegar a ir por delante en el marcador tuvieron claras ocasiones para darle un auténtico disgusto a los verdiblancos, que tuvieron que echar mano de la clase de la zurda del mexicano Diego Láinez y de una brillante acción de Borja Iglesias culminada a puerta vacía por Canales para acabar con la victoria.

La tremenda ilusión del equipo 'cerámico' encontró el refrendo de entrada merced a un penalti de Joel Robles sobre David Añón que transformó el capitán local, Góngora. Era el minuto 7 y el Betis comprobaba que el partido, como esperaba, no iba a ser un paseo.

No obstante, la conexión entre el habilidoso Rodri y Borja Iglesias le permitió igualar justo antes del cuarto de hora (m.14), pero el empate no arredró al Talavera de la Reina, que volvió a acercarse con peligro ante Joel de forma reiterada.

Otro penalti (m.61) permitió a Joaquín Sánchez, que luego saldría ovacionado por el público que abarrotó el estadio, culminar la remontada, aunque los pupilos de Víctor Cea son se rindieron, mantuvieron el impulso hasta que Perales, sobre la bocina, mandó el encuentro a la prórroga ante el delirio de la hinchada.

El Betis no se lo podía creer. Debía seguir sufriendo. Así hizo, porque el Talavera le puso en más de un aprieto hasta que, en los compases finales, Diego Láinez se inventó un precioso disparo colocado al palo contrario y comenzó a decantar el partido. Aún tuvo tiempo Borja Iglesias para fabricar una preciosa jugada individual sobre la línea de gol y ceder a Canales para que pusiera la guinda.

Pudo respirar el equipo de Pellegrini por fin, mientras que el Talavera no encontraba el premio a su magnífico encuentro, del que, no obstante, sale con la cabeza muy alta.

- Ficha técnica:

2 - Talavera: Rubén Miño (Dani Pichín, m.82), Juanma, Bourdal, Góngora, Jordi Ortega (Toño Calvo, m.65), Vicente Romero (Ceberio, m.65), Borja Díaz, Jordi Martín (Christian Perales, m.75), Añón (Choco, m.97) y Rodrigo (Edmilson, m.75).

4 - Betis: Joel Robles, Aitor Ruibal, Pezzella (Víctor Ruiz, m.115), Edgar, Miranda (William José, m.92), Guido Rodríguez, William Carvalho (Álex Moreno, m.92), Rodri (Laínez, m.64), Joaquín, (Juanmi, m.68), Tello (Canales, m.68) y Borja Iglesias.

Goles: 1-0, M.7: Góngora, de penalti. 1-1, M.14: Borja Iglesias. 1-2, M.61: Joaquín, de penalti. 2-2, M.89: Perales. 2-3, M.116: Diego Láinez. 2-4, m.119: Canales.

Árbitro: Alejandro Hernández Hernández (Comité Las Palmas). Amonestó a los locales Añón, Dani Pichín, Juanma y Bourdal, y al bético Juanmi.

Incidencias: Partido de la segunda ronda de la Copa del Rey disputado en el estadio municipal El Prado. Lleno completó, más de 5.000 espectadores.