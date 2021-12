1-2. Kike García guía a Osasuna ante el Deportivo

El delantero de Osasuna, Kike García (i), celebra con sus compañeros el primer gol del equipo navarro durante el encuentro correspondiente a la segunda eliminatoria de la Copa del Rey que disputan hoy jueves frente al Deportivo en el estadio de Riazor, en La Coruña. EFE/Cabalar.

A Coruña, 16 dic (EFE).- El Atlético Osasuna, con Kike García como referente, tuvo que remontar (1-2) en el Estadio Abanca-Riazor ante el Deportivo para apear a los gallegos, ahora en la categoría de bronce, y agarrarse a la Copa del Rey.

Los blanquiazules se adelantaron con un golazo de falta de Carlos Doncel en el ecuador del primer acto, pero los navarros le dieron la vuelta con los de Kike García, en el tercer minuto del añadido de la primera parte, y el de Budimir, tras otro remate de su compañero de delantera, en el segundo periodo.

A Osasuna le tocó un Primera Federación, pero no uno cualquiera. Visitó un escenario de superior categoría, un rival con dos Copas del Rey y una Liga en el palmarés, y Jagoba Arrasate no dudó en emplear a algunos de sus jugadores, como el portero Sergio Herrera, el central David García o el propio Kike García en una combinación de titulares y suplentes.

Los navarros asumieron el balón ante un rival que supo contrarrestarle con solidaridad y que les plantó cara a pesar de que casi todos los que alineó Borja Jiménez suelen partir desde el banquillo.

El Deportivo exploró la banda derecha con el lateral Álvaro Trilli y el centrocampista Carlos Doncel y por ahí surgieron los primeros avisos, que se concretaron a los 23 minutos. Una falta sobre el futbolista barcelonés lo convirtió él mismo con un zurdazo que se coló por la escuadra de Sergio Herrera para adelantar a los blanquiazules.

Osasuna reaccionó en la recta final de la primera parte y buscó el empate con ahínco. Lo tuvo Budimir tras girarse en el área y disparar a la izquierda de Mackay, y también lo intentaron Ontiveros y Kike García. El delantero del equipo igualó en el tercer minuto del descuento, en el sexto saque de esquina. Conectó con el pie ante Villares, que reclamó falta, y superó a Mackay.

Los navarros tuvieron más amplitud en el segundo tiempo, aunque el Deportivo mantuvo la talla el primer cuarto de hora. Tuvieron opciones los locales, pero no resolvieron con acierto en el área, como un mano a mano de Soriano o un disparo de Doncel.

Los rojillos se lo cobraron pasada la hora de encuentro. Un disparo de Kike García encontró la respuesta de Mackay, pero su rechace lo aprovechó Budimir para decantar la eliminatoria.

El Deportivo lo intentó con tres delanteros en el césped en los últimos instantes, pero no fue capaz de poner en apuros a su rival.

- Ficha técnica:

1 - Deportivo: Mackay; Trilli (Quiles, m.83), Trigueros (Lapeña, m.70), Granero, Aguirre; Villares (Víctor García, m.58), Calavera, De Vicente; Doncel (Miku, m.83), Noel y Soriano (William, m.70).

2 - Osasuna: Herrera; Ramalho (Nacho Vidal, m.76), Oier, David García, Cote; Roberto Torres (Brasanac, m.68), Javi Martínez, Íñigo Pérez (Juan Cruz, m.68), Ontiveros (Kike Barja, m.68); Budimir (Róbert Ibáñez, m.83) y Kike García.

Goles: 1-0, M.23: Doncel. 1-1, M.45+3: Kike García. 1-2, M.64: Budimir.

Árbitro: Cordero Vega, del Comité Cántabro. Mostró amarilla a David García (m.29), del Atlético Osasuna; y al entrenador del Deportivo, Borja Jiménez (m.70), y el central Borja Granero (m.88).

Incidencias: Partido de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey disputado en el Estadio Abanca-Riazor, ante 9.729 aficionados.