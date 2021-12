0-1. Andone da el pase al Cádiz ante un Albacete dominador

Los jugadores del Cádiz celebran su primer gol ante el Albacete durante el partido de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey que se disputa este jueves en el estadio Carlos Belmonte de Albacete. EFE/ Manu

Albacete, 16 dic (EFE).-Un solitario tanto de Andone en la primera mitad dio el pase a la tercera eliminatoria de la Copa del Rey a un Cádiz que se mostró inferior en juego a un Albacete que se mostró dominador pero falto de mordiente a nivel ofensivo y que quedó apeado al perder 0-1.

En los albores del primer acto se presentó un cuadro blanco pretendiendo tener más el balón y que pronto dispuso de una gran oportunidad en las botas de Arasa, quien se plantó ante David Gil para superarle pero no marcar, porque su disparo raso se estrelló en el palo de la meta gaditana.

Sin embargo, un saque de esquina botado por Martín Calderón a los diecinueve minutos permitió a Andone elevarse por encima de los centrales blancos para conectar un certero testarazo que, tras tocar en la madera, se introdujo en la portería defendida por Rosic y adelantó a un Cádiz inédito hasta ese momento.

Cuatro minutos más tarde un balón a la espalda de la zaga albaceteña sirvió para que el exinternacional Negredo le picara el esférico por encima al meta local en una acción que desbarató Djetei, despejando el balón en el área pequeña cuando se gestaba el segundo tanto andaluz.

El gol cadista en su primera aproximación afectó en demasía a una escuadra local que, aunque dominaba la posesión, le costaba profundizar ante la contundencia defensiva expuesto del conjunto dirigido por Álvaro Cervera.

Y en la última jugada de la primera mitad llegó un nuevo tanto de Andone en una jugada a balón parado, aunque en esta ocasión no subió al marcador porque fue anulado por el colegiado Sánchez Martínez a instancias de su juez de línea.

El preparador local, Rubén De la Barrera sustituyó a Fran Álvarez y Pau Resta por Fuster y Johannesson tras el descanso buscando más profundidad en tareas ofensivas, aunque el equipo amarillo comenzó el segundo tiempo sin perder las marcas defensivas.

Las acometidas llevaban marchamo blanco ante un Cádiz excesivamente relajado con su mínima ventaja, pero las entradas por banda de Nando o de Arasa no finalizaban con certeros pases al área contraria.

Jordi Sánchez dispuso de una buena oportunidad en la recta final del choque (min.83), que se marchó fuera -aunque fue anulada por un dudoso fuera de juego- y también Sobrino, después de un contragolpe en el que Osmajic puso un balón al corazón del área pequeña que el delantero.

El público del Carlos Belmonte enfureció en los últimos minutos por un tiempo añadido escaso (tres minutos) y por una cesión de reglamento en el minuto 92 que el colegiado murciano Sánchez Martínez determinó como legal.

Al final, con una sonora bronca de la hinchada local al árbitro de la contienda terminó un partido de segunda ronda de la Copa del Rey en la que el Cádiz, con el mínimo esfuerzo, se llevó gracias al tanto de Andone en los primeros cuarenta y cinco minutos.

Ficha técnica:

0 Albacete: Rosic, Eric Montes, Djetei, Boyomo, Llinares, Arasa (Rubén Martínez, min.74), Pau Resta (Johannesson, min.46), Del Pozo (Jeisson Martínez, min.79), Nando, Fran Álvarez (Fuster,min.46) y Emiliano Gómez (Jordi Sánchez, min.62).

1 Cádiz: David Gil, Raúl Parra (Pacha Espino, min.77, Haroyan,Chust, Akapo, Álvaro Jiménez, Fali, Martín Calderón (Marcos Mauro, min.72), Perea (Chapela, min.72), Andone (Sobrino, min.81) y Negredo (Osmajic, min.72).

Goles: 0-1: Andone (19’)

Árbitro: Sánchez Martínez (Comité murciano). Mostró cartulinas amarillas a los locales Llinares, Arasa, Jordi Sánchez y Rubén Martínez y al visitante Fali. Mostró la cartulina roja al portero local Rosic al terminar el encuentro por protestar.

Incidencias: encuentro correspondiente a la segunda eliminatoria de la Copa del Rey disputado en el estadio Carlos Belmonte ante 4.116 espectadores.