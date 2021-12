Vacuna Sinovac no es efectiva contra ómicron, según estudio

(Bloomberg) -- La vacuna fabricada por Sinovac Biotech Ltd., una de las más utilizadas en el mundo, no proporciona suficientes anticuerpos en dos dosis para neutralizar la variante ómicron y es probable que se necesiten refuerzos para aumentar la protección, según los primeros resultados de laboratorio.

Aunque los dos primeros estudios publicados sobre la vacuna china y la variante ómicron divergían en cuanto a la degradación de la respuesta inmunitaria de la vacuna, ambos indicaban que el curso estándar de dos dosis no sería suficiente, lo que aumenta la incertidumbre sobre una vacuna de la que dependen millones de personas en China y el mundo en desarrollo para protegerse contra el covid-19.

Entre un grupo de 25 personas vacunadas con dos dosis de Coronavac, ninguna mostró suficientes anticuerpos en su suero sanguíneo para neutralizar la variante ómicron, según un comunicado de un equipo de investigadores de la Universidad de Hong Kong publicado el martes por la noche.

La compañía con sede en Pekín luego publicó sus propios hallazgos el miércoles, afirmando que siete de las 20 personas, o un 35%, que recibieron dos dosis en su estudio mostraron suficientes anticuerpos para neutralizar la variante ómicron.

El panorama mejoró un poco cuando se agregó una dosis de refuerzo a la mezcla, y los resultados de laboratorio de Sinovac mostraron que, entre un grupo de 48 personas que habían recibido tres dosis, 45 de ellas, es decir el 94%, tenían suficientes anticuerpos para neutralizar la variante omicrón, según la empresa. No dio más detalles sobre su estudio ni indicó si los resultados serían publicados en una revista científica.

Los tamaños de los estudios fueron pequeños y las diferencias en los perfiles de edad y salud de los sujetos podrían explicar las diferencias en los resultados.

Si bien aún no se sabe bien cómo reacciona la vacuna de Sinovac a la variante ómicron —incluyendo cómo responderán las células T, el arma del sistema inmunológico contra las células infectadas por el virus—, los resultados iniciales son un duro golpe para quienes han recibido las 2.300 millones de dosis de Coronavac. que se han distribuido, principalmente en China y el mundo en desarrollo.

Dado que, según un estudio realizado en Japón, la variante ómicron es al menos cuatro veces más transmisible que la variante delta, la posibilidad de tener que acelerar las campañas de refuerzo o incluso revacunar con una vacuna más específica para ómicron retrasará los esfuerzos mundiales para salir de la pandemia.

Estudio de Hong Kong

Dirigido por Kwok-Yung Yuen, el respetado profesor de enfermedades infecciosas, el estudio de la Universidad de Hong Kong sobre 50 personas ha sido aceptado para su publicación en la revista médica Clinical Infectious Diseases y está disponible en línea como preimpresión.

También se analizó la vacuna de ARN mensajero desarrollada por Pfizer Inc. y BioNTech SE que está disponible en Hong Kong. De 25 personas que habían recibido dos dosis de esa vacuna, cinco tenían capacidad de neutralización contra la nueva variante, dijeron los científicos.

Esto coincide con los resultados publicados la semana pasada por las empresas, que afirmaron que una tercera vacuna sería suficiente para proteger contra ómicron.

El equipo de la Univesidad de Hong Kong no estudió a las personas que habían recibido tres dosis de la vacuna Sinovac.

Si los estudios más concluyentes demuestran que Sinovac es ineficaz contra la variante ómicron, China, que ha logrado aislar a la gran mayoría de su población del covid-19 con fronteras cerradas y estrictas medidas de contención, se enfrenta a la mayor amenaza de la nueva variante, según los expertos.

El Gobierno ha entregado 2.600 millones de vacunas de fabricación nacional -muchas de ellas Coronavac— a su población de 1.400 millones de personas, pero ahora se enfrenta a la perspectiva de tener que desarrollar nuevas vacunas antes de poder abandonar su actual postura aislacionista.

Entre otros países que utilizan Coronavac, las olas de infecciones anteriores habrían otorgado cierta inmunidad natural que ayudaría a garantizar que ómicron “no tenga un impacto importante”, dijo Benjamin Cowling, profesor de epidemiología de la Universidad de Hong Kong.

Pero las poblaciones de China continental y Hong Kong no han experimentado ninguna infección a gran escala antes, lo que las deja vulnerables.

