Una encuesta revela que es poco probable un triunfo en la primera vuelta en Costa Rica

Una mujer vota en unas elecciones en la localidad de Curridabat, al este de San José (Costa Rica), en una fotografía de archivo. EFE/Jeffrey Arguedas

San José, 15 dic (EFE).- Los indecisos se mantienen por encima del 40 % en Costa Rica y es poco probable que alguno de los candidatos gane la presidencia en la primera ronda electoral del próximo 6 de febrero, reveló este miércoles una encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la estatal Universidad de Costa Rica.

"A estas alturas de la competición, la meta de alcanzar el 40 % de los votos en febrero del 2022, y con ello evitar una segunda ronda, sigue siendo poco probable", reseña la encuesta.

Los datos de la encuesta indican que el 41 % de las personas no tiene un candidato de preferencia, lo que representa 7 puntos menos en comparación con la medición anterior hecha en octubre pasado, indica el estudio efectuado mediante un método de panel.

El estudio indica que el candidato del Partido Liberación Nacional (socialdemócrata), el expresidente entre 1994 y 1998, José María Figueres, es quien lidera la intención de voto con un 17,2 % de apoyo, lo que representa un descenso en comparación con el 19 % que registró en octubre.

Le sigue la aspirante del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), la exvicepresidenta 2002-2006, Lineth Saborío, con un 15,1 % de apoyo y un ascenso de 7 puntos desde octubre cuando registraba 8 %.

Luego aparece un bloque de 3 candidatos empatados: el pastor evangélico del Partido Nueva República, Fabricio Alvarado (6,9 %); el abogado del izquierdista Frente Amplio, José María Villalta (6,8 %) y el economista del Partido Progreso Social Democrático, Rodrigo Chaves (6,2 %).

Después aparecen los restantes 20 candidatos inscritos, de los cuales hay 12 que tienen niveles de preferencia que "no son significativamente distintos de 0", reseña la encuesta.

"La disputa por la presidencia empieza a configurarse como una carrera en dos grandes bloques. Por un lado, el de las dos candidaturas que aparecen con los mayores porcentajes de apoyo y el segundo grupo que busca acortar diferencias, pero con respaldo inferior a la mitad de los que lideran", agrega el estudio.

Otro dato de la encuesta indica que el 61 % de los entrevistados está totalmente decidido a votar, un 22 % mencionó que quizás votará; el 7 % dijo que quizás no votará y el 10 % indicó que no lo hará.

Cerca de 3,5 millones de costarricenses están convocados a las urnas el 6 de febrero próximo para escoger al presidente y los diputados para el periodo 2022-2026.

Si ningún candidato alcanza el 40 % de los votos válidos, será necesaria una segunda ronda.