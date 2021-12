Terelu Campos, sus palabras de aliento a María Iborra Forqué en el momento más duro de su vida

14-12-2021 Terelu Campos y su hija, Alejandra Rubio, en el tanatorio de Verónica Forqué EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 15 (CHANCE)



Gran amiga de Verónica Forqué desde que coincidieron en 'Masterchef Celebrity' y muy afectada por su trágica muerte el pasado lunes, Terelu Campos ha sido uno de los rostros conocidos que se han acercado hasta el tanatorio de San Isidro en Madrid para dar su último adiós a la actriz y mostrar sus condolencias a la única hija de la inolvidable protagonista de 'Pepa y Pepe', María Iborra Forqué.



Completamente de luto y acommpañada por su hija Alejandra Rubio - uno de sus grandes apoyos en estos durísimos momentos - Terelu atendió a los medios de comunicación congregados a las puertas de la capilla ardiente y, destrozada, ha dedicado unas palabras de aliento a la hija de Verónica Forqué, que está pasando por una situación similar a la que vivieron ella y su hermana Carmen Borrego cuando su padre se quitó la vida cuando la colaboradora tenía tan solo 18 años.



- CHANCE: Un día un poco complicado ¿Cómo estás?



- TERELU: Bueno, muy desolada. Una muerte es siempre doloroso y una muerte como esta es algo bastante trágico.



- CH: ¿Cómo definirías a Verónica?



- TERELU: Yo lo puse ayer en mi instagram, yo le doy gracias a la vida porque me la pusiera en mi camino, para mí, yo me llevo diez años con Verónica. Yo me he criado con sus películas, con su obras de teatro, para mí que la vida me la pusiera en mi camino y conocerla y haberme sentido tan amada por ella, solo quiero que haya sido reciproco. Parece una tontería pero las mujeres que solo tenemos un hijo, en este caso una hija, parece que nos une algo especial y a mí se me iluminaba la cara cuando Verónica desde el primer día solo me hablaba de mi hija y de la suya y al final eso crea un vinculo especial. El haber hecho este programa en el que ella ha sido inmensamente feliz, no lo dudéis por favor, inmensamente feliz pero inmensamente feliz, y que yo haya podido formar parte de ese equipo y de conocerla. Porque al final vivimos muchas horas juntos, muchas son doce y catorce horas de grabación, días enteros, viajes, al final te ves más que con compañeros que has estado trabajando años. Y bueno cuando alguien es única y especial que para mi Vero pero para todo el mundo Verónica, es un ser único y especial y al final eso te pasa factura en la vida.



- CH: Hace poquito desfilabais juntas, además un recuerdo muy especial ¿supongo?



- TERELU: Mira yo tengo, espero que el padre de mi hija no le importe, porque fijate que yo estuve más de cinco años casada con el padre de mi hija y jamás le he visto a Alejandro pedirle una foto a nadie y al desfile llego porque tenía que traerme unas gafas porque Eduardo quería que saliera con unas gafas como directora de ese supermercado o supervisora, entonces llego y me dijo, ¿está Verónica? Y digo si, preséntamela que quiero hacerme una foto con ella. Eso te da la dimensión de lo que es. Y digo Vero te voy a contar una cosa, el padre de mi hija jamás en la vida me ha pedido hacerse una foto con alguien más que contigo mi amor. Entonces ella se puso y tal y se hicieron una foto. Así que imaginaros ayer cuando dice Dios mío lo que significara para Alejandro, que digo solo contigo, que no es una cualquiera, pero jamás en la vida.



- CH: Terelu has mencionado a la hija de Verónica, que precisamente ayer paso las últimas horas con su madre. ¿Qué te ha podido decir, si es que era capaz?



- TERELU: No me ha dicho nada. Yo solo he dicho que estoy aquí para lo que me necesite, que desgraciadamente yo he tenido que vivir esto en la vida y claro yo he tenido un aprendizaje que ella no ha podido tener y que estoy aquí para todo lo que me necesite. Yo sé que Verónica vivía por su hija y que amaba a su hija profundamente. Hoy soy consciente que se puede amar profundamente y no poder soportar otras cosas de la vida. A mí me ha costado muchos año, yo tenía dieciocho años cuando me ocurrió esto, a mi me ha costado muchos años pero he aprendido que es totalmente compatible, que se puede amar con locura y querer con locura y no poder soportar muchas cosas. Chicos, gracias.