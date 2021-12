Santa Rosa y El Gran Combo actuarán en el especial de fin de año en Puerto Rico

El cantante puertorriqueño de salsa Gilberto Santa Rosa, en una fotografía de archivo. EFE/Orlando Barría

San Juan, 15 dic (EFE).- El salsero puertorriqueño Gilberto Santa Rosa y El Gran Combo de Puerto Rico participarán, desde la isla, en la histórica edición del especial de fin de año más visto en la televisión estadounidense: el Dick Clark's New Year's Rockin' Eve With Ryan Seacrest 2022, se anunció este miércoles.

La despedida de año se dividirá en dos actividades abiertas al público, aunque con limitación de asistencia. La principal se desarrollará en el interior del Distrito T-Mobile en San Juan con el reguetonero Daddy Yankee, así como Santa Rosa, la Tribu de Abrante, Melina León y Plenéalo.

La otra tendrá lugar en el exterior con las presentaciones de El Gran Combo de Puerto Rico, Pirulo y la Tribu, Límite 21, Victoria Sanabria y un grupo de "disc jockeys".

Así lo anunciaron este miércoles en un comunicado de prensa el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, junto a la directora ejecutiva de la Autoridad de Distrito de Convenciones de Puerto Rico (ADCPR), Mariela Vallines, al dar detalles del evento "De Puerto Rico para el mundo".

"Estamos muy entusiasmados con esta actividad que será un gran espectáculo artístico. Los ojos del mundo estarán en Puerto Rico porque es la primera vez que la despedida de año será transmitida a todo Estados Unidos, así como a otros países, desde un destino hispanohablante", dijo Pierluisi.

Vallines, por su parte, informó que el evento permitirá la entrada de hasta 10.000 personas totalmente vacunadas y que presenten evidencia, ya sea con su Vacu-ID o tarjeta de vacunación con identificación con foto.

Para el evento dentro del Distrito T-Mobile, habrá un cupo de hasta 2.000 personas, mientras que en el exterior, podrán estar el resto de los 8.000.

El evento contará con personal del Departamento de Salud que atenderá cualquier emergencia y velará por el cumplimiento de las medidas y restricciones contra la covid-19.

Por directriz del Departamento de Salud para eventos multitudinarios, no se admitirán menores de 5 años, y todo menor de edad de 5 años o más que asista deberá estar completamente vacunado y haber pasado un mínimo de 14 días desde su segunda dosis.

"La situación de la covid-19 está cambiando todos los días y queremos garantizar un evento seguro y con las medidas de salud recomendadas por los especialistas", dijo Vallines.

Las personas podrán llegar a las instalaciones desde las 16.00 (20.00 GMT), hora local.

Habrá tres entradas principales que contarán con inspectores de Salud y miembros de la Policía.

El Negociado de la Policía contará más de 100 agentes en distintos puntos, tendrá un centro de mando, realizará vigilancia terrestre, aérea y marítima, perros caninos y supervisión por cámaras de seguridad.