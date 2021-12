Más de 300 personas atrapadas en un incendio en un rascacielos de Hong Kong

Pekín, 15 dic (EFE).- Más de trescientas personas quedaron hoy atrapadas en el World Trade Center de Hong Kong, donde a las 12.37 hora local (4.37 GMT) comenzó a propagarse un incendio que obligó a evacuaciones masivas de oficinistas y clientes del centro comercial.

Según informan medios locales, el incendio se originó a la hora del almuerzo, con lo que habrían quedado atrapadas dentro cientos de personas que trabajan en el edificio, que además de oficinas también alberga restaurantes y tiendas.

Los bomberos trabajan ya en la evacuación del rascacielos y la extinción del fuego, que comenzó en la planta baja del centro comercial, una zona que estaba siendo renovada, apunta el diario hongkonés The Standard.

El rotativo South China Morning Post agrega que al menos siete personas han resultado heridas como resultado de la inhalación del humo y que las autoridades decretaron el nivel 3 de emergencias en un máximo de cinco niveles.

Los bomberos han pedido a quienes están ahora atrapados en las plantas superiores del edificio que no intenten bajar y se queden donde están.

Hasta ahora, los servicios de emergencia han logrado sacar a unas 160 personas, según The Standard.

Pero de acuerdo con la fuente, al menos 60 personas estarían todavía atrapadas en la quinta planta y otras 100 en la última, la trigésimonovena, en zonas al aire libre.

El edificio es propiedad de la inmobiliaria Sun Hung Kai Properties, consta de 14 plantas comerciales y 25 de oficinas, y está situado en Causeway Bay, uno de los principales distritos comerciales y financieros de la ex colonia británica.

El aparatoso incendio ha provocado también cortes de tráfico a lo largo de toda la ciudad.