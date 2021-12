Latinoamérica.- El Premio Iberoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez será el mejor dotado del mundo de las Letras

15-12-2021 Presentación en Madrid de la 42 edición del Premio Iberoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez. POLITICA ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA HUELVA SOCIEDAD DIPUTACIÓN DE HUELVA



HUELVA, 15 (EUROPA PRESS)



El Premio Iberoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez ha presentado este miércoles en Madrid, su 42 edición con un acto-homenaje a la figura del Nobel de Moguer en la Fundación Telefónica. En este acto, el vicepresidente de la Diputación de Huelva, Juan Antonio García, ha anunciado la subida de la dotación del Premio a 18.000 euros en esta edición, y ha anunciado el compromiso de aumentarlo a 25.000 euros en 2023.



Esto, para "convertirlo en el mejor dotado y mayor premio en lengua castellana en el mundo para que sea la referencia de las letras iberoamericanas", según ha indicado la Diputación en una nota de prensa.



Este año, la presentación del premio ha tenido un carácter especial al haber estado precedida por la entrega del legado del Premio Nobel en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes. Luis García Montero, poeta y director del centro, ha destacado su "idea del trabajo gustoso: hay personas que tienen la suerte de dedicarse a su vocación y así la labor se convierte en vida". Juan Ramón, ha añadido, "convirtió su trabajo en un compromiso ético".



Representantes de la Fundación Casa Museo Zenobia-Juan Ramón Jiménez, y entre ellos su sobrina nieta, Carmen Hernández Pinzón, han depositado dos primeras ediciones de los libros Belleza (1917-1923) y Poesía (1917-1923) y algunos ejemplares de las revistas Sí, Política poética, Unidad, Índice y Presente, en las que el Nobel de Moguer actuó como editor.



Hernández Pinzón ha hecho un paralelismo entre la misión del Instituto Cervantes y la vocación del poeta en su deseo de "universalizar nuestra lengua y llevarla a todo el mundo". Y añadió: "Cuidaba muchísimo la lengua, hoy tan denostada por mucha gente".



A continuación, en la Fundación Telefónica se ha presentado la XLII edición del Premio Iberoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez, en un acto presidido por el vicepresidente de la Diputación Provincial de Huelva, Juan Antonio García; el alcalde de Moguer y vicepresidente de la Fundación Zenobia-Juan Ramón Jiménez, Gustavo Cuéllar, y Carmen Hernández-Pinzón, sobrina nieta del Nobel onubense; y presentado por la periodista y escritora Marta Fernández que ha estado acompañada por los poetas Raquel Lanseros e Ignacio Vleming.



Por su parte, el alcalde de Moguer ha recalcado que "ser tierra de un Premio Nobel tiene una gustosa carga, mantener viva la esencia de la palabra y el verbo".



La sobrina nieta de Juan Ramón Jiménez, junto a los poetas Raquel Lanseros e Ignacio Vleming han establecido un coloquio en el que, han reconocido la influencia y el legado del Nobel en el lenguaje y en la poesía hoy.



Lanseros ha destacado que "Juan Ramón no se siente dueño del lenguaje. Perseguía la belleza de la verdad. La que es permanente. Por eso es moderno, está en un tiempo que son todos los tiempos". En esa línea, Vleming añadió que el poeta "no tensiona el lenguaje ni lo pone en crisis; busca su esencia, su tuétano, el sentido primordial de la palabra. Juan Ramón Jiménez miraba al centro del lenguaje", concluyó.



SOBRE EL PREMIO



El Premio Iberoamericano de poesía Juan Ramón Jiménez fue creado en 1981 por la Diputación de Huelva con motivo del centenario del nacimiento del poeta, con el objetivo de promocionar y editar obras de otros autores en el marco de habla hispana, así como reconocer y difundir el magisterio del poeta moguereño, Premio Nobel de Literatura en 1956.



Desde entonces hasta hoy se ha mantenido ininterrumpidamente. Los autores y los libros premiados constituyen, como reconoce la crítica especializada, una de las mejores antologías de la poesía española contemporánea. En ellos se encuentran ejemplos de todos los gustos, estilos y tendencias de nuestra lírica. De Cuba a Chile pasando por casi todo el territorio nacional la participación es amplia, en especial entre España y la América Hispana. Parece rememorarse la misma itinerancia de nuestro Nobel, poeta entre dos mundos.



Desde la institución provincial han subrayado que "no cabe la menor duda de la aceptación y la notoriedad" del Premio con 41 ediciones ininterrumpidas. Cientos de obras presentadas cada año y con una especial repercusión en América. Los autores galardonados con el Juan Ramón constituyen ya una parte sustancial de la poesía contemporánea escrita en español de los últimos 41 años.