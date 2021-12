La ONU decide no comentar el apoyo de Bachelet a Boric para el balotaje chileno

La alta comisionada de Naciones para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en una fotografía de archivo. EFE/Salvatore Di Nolfi

Santiago de Chile, 15 dic (EFE).- El portavoz de la Secretaría General de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, señaló este miércoles que el organismo "no tiene comentarios" respecto al apoyo entregado por la alta comisionada de DD.HH. de la ONU, Michelle Bachelet, al candidato Gabriel Boric para las elecciones chilenas del domingo.

La ONU descartó referirse al tema, que generó polémica en Chile y que incluso motivó que cuatro congresistas de derecha elevaran una carta a la entidad internacional reclamando "intervencionismo", según declaraciones de Dujarric al medio local La Tercera.

Bachelet, que presidió Chile en dos periodos (2006-2010 y 2014-2018), difundió este martes un video anunciando su voto favorable al candidato de izquierdas.

El documento enviado por los parlamentarios oficialistas considera "grave" que la alta comisionada emita "opiniones de política interna" aprovechando sus días de descanso en Chile.

Asimismo, llaman a la Cancillería a tomar acciones e indican que el pronunciamiento de Bachelet "colisiona frontalmente con sus deberes en cuanto a funcionaria internacional", solicitando además una reunión con el candidato ultraderechista José Antonio Kast.

El canciller de Chile, Andrés Allamand, recientemente nombrado nuevo secretario general iberoamericano, dijo este miércoles que desde la Cancillería no tienen "reparo" en que ella explicitara su "preferencia electoral" como cualquier persona.

En su video, Bachelet pidió elegir un presidente que asegure que Chile pueda continuar en una senda de progreso, "de mayor libertad, igualdad, de derechos humanos que se respeten, un medioambiente sostenible y, por supuesto, la oportunidad de una nueva Constitución".

"No da lo mismo entonces por qué candidato se vota, y por eso yo voy a votar por Gabriel Boric", aseguró Bachelet, quien llegó a Chile el pasado domingo para participar en los comicios y pasar las fiestas navideñas con su familia.

"Lo que este domingo próximo se va a decidir es fundamental. Nadie puede quedar indiferente", agregó en un video publicado en las redes sociales de su fundación, Horizonte Ciudadano.

El exlíder estudiantil y actual diputado, que tiene el apoyo de formaciones históricas de centro e izquierda como la Democracia Cristiana y el Partido Socialista, se disputará el domingo la Presidencia chilena con el abogado ultraderechista José Antonio Kast en las elecciones más importantes e inciertas desde el retorno a la democracia en 1990.

Son los primeros comicios presidenciales desde la grave ola de protestas de finales de 2019 y se celebran en plena recuperación pospandémica y cuando una convención integrada por ciudadanos electos se encuentra redactando una nueva carta magna para sustituir a la actual, heredada de la dictadura y de corte neoliberal.

Bachelet, la primera mujer en llegar a La Moneda (sede de Gobierno), animó también a los chilenos a salir a votar y a hacerlo "tranquilamente y respetando a los que piensa diferente".

El sucesor del conservador Sebastián Piñera tendrá, a partir de marzo de 2022, grandes desafíos como la recuperación económica tras la pandemia de la covid-19, el descontento social latente desde 2019 y la implementación de la nueva Constitución.