España se incorpora a los países europeos que ya vacunan a los más pequeños

Personal sanitario vacuna a dos menores de 12 años cuando este miércoles la Generalitat empieza con la vacunación de esta franja de edad en los colegios, en los que podrán estar acompañados por un familiar, y prevé que el 22 de diciembre, último día lectivo antes de la vacaciones de Navidad, esté inmunizado todo el alumnado que curse estudios entre Cuarto y Sexto de Primaria. EFE/Juan Carlos Cárdenas

Redacción Internacional, 15 dic (EFE).- Más de 3,3 millones de niños entre 5 y 11 años han comenzado este miércoles a vacunarse en España, con llamamientos a los padres para que opten por inmunizar a sus hijos para evitar situaciones graves.

La vacunación infantil no es una novedad en Europa: muchos países han comenzado ya a inmunizar a los niños de la franja de edad entre 5 y 11 años con el preparado de Pfizer y con una dosificación menor que para los adultos. En otros países, como el caso del Reino Unido, aún no hay decisión al respecto y por el momento se limitan a inmunizar a partir de doce años.

Pero luego hay matices entres los países europeos: algunos han comenzado con los niños considerados "vulnerables"- es el caso de Francia y Finlandia -, otros países van a adoptar la decisión final en los próximos días -Bélgica- y otros, como Rumanía, uno de los países europeos con mayores índices de contagios, ni siquiera lo han estudiado todavía.

Países Bajos muestra el debate social que ha propiciado en Europa la vacunación infantil: en ningún caso se puede ejercer ninguna forma de presión o coerción para fomentar la vacunación pediátrica.

En Francia y Finlandia la inmunización ha comenzado ya con los niños de riesgo o con patologías graves, aunque las autoridades de los dos países esperan disponer de más información sobre la seguridad de las vacunas para este grupo, en especial la referida a los efectos secundarios poco frecuentes.

En Francia por el momento, las dosis están reservadas a menores con más riesgo de tener formas graves de la covid, lo que incluye a niños con enfermedades hepáticas, cardíacas o respiratorias crónicas, así como neurologías, obesidad, diabetes, inmunodeficiencias o trisomía.

PAÍSES BAJOS, UN DEBATE SOBRE LOS DERECHOS

Países Bajos iniciará el 20 de diciembre la vacunación de los niños de entre 5 y 11 años con un mayor riesgo médico de desarrollar covid-19 grave, como aquellos con asma grave, trastornos pulmonares crónicos, un problema cardíaco congénito o trastornos graves de desarrollo, entre otras afecciones.

El Gobierno también ofrecerá la opción de vacunarse a los demás niños en la misma franja de edad a partir de la segunda quincena de enero, aunque el ministro neerlandés de Sanidad, Hugo de Jonge, insistió en que “los padres por supuesto tienen la opción de hacerlo o no” y recordó que a estos menores no se aplican restricciones con el pase covid.

El Consejo de Salud señaló al recomendar la vacunación de los menores de 12 años que no se debe ejercer ninguna forma de presión o coerción para fomentar la vacunación pediátrica, como la exclusión de la educación.

ALEMANIA YA VACUNA A LOS MENORES ENTRE 5 Y 11 AÑOS

En Alemania comenzó esta semana la campaña para vacunar a los menores entre 5 y 11 años con el preparado BioNTech/Pfizer, en una dosificación menor que para los adultos y con una distancia entre la primera y segunda vacuna de entre tres y seis semanas.

La Comisión Permanente de Vacunación (Stiko) recomendó vacunar a menores en esa franja de edad que tengan patologías previas, así como aquellos en cuyo entorno haya personas consideradas de riesgo. La vacuna queda abierta, no obstante, a todos los niños cuyos padres deseen la inmunización.

EN ITALIA COMIENZAN MAÑANA Y CON MÉTODOS PARA NO ASUSTARSE CON LA AGUJA

La vacunación de niños entre 5 y 11 años comenzará en Italia mañana, 16 de diciembre, a escala nacional y para ello se destinarán 1,5 millones de dosis que ya han sido repartidas por los centros de las distintas regiones. Aunque algunas se han adelantado con iniciativas para incentivar la vacunación, como el caso del Lacio, que realiza hoy un "Open Day" que permite vacunar sin reserva a los pequeños, ofreciéndoles además entretenimiento para restar miedo a la aguja.

BÉLGICA TODAVÍA SE TIENE QUE PRONUNCIAR

Bélgica, donde la tasa de vacunación media sobre la población total es del 76 %, empezará a vacunar a los niños de 5 a 11 años a finales de diciembre, siempre que el Consejo Superior de Salud y el Comité de Bioética se pronuncie favorablemente este 16 de diciembre.

La vacunación para los niños, cuya logística aún no ha sido definida por las autoridades, sería en principio voluntaria, al igual que para los adultos. Según un sondeo de Ipsos publicado esta semana, entre el 40 y el 57 % de los adultos, con más apoyo en el norte flamenco que en el sur valón, se dice favorable a vacunar a los pequeños.

REINO UNIDO, POR AHORA A PARTIR DE DOCE AÑOS

En el Reino Unido se está vacunando a adolescentes de entre doce y quince años con una sola dosis, aunque en algunos casos excepcionales se aplican dos a aquellos que convivan con inmunodeprimidos o con personas con patologías previas.

La mayor parte de los menores reciben la dosis de la vacuna de Pfizer durante la jornada escolar: los padres o tutores legales reciben un email para informarles sobre la vacunación y antes deben de dar el consentimiento para que se les pueda administrar el preparado.

Mientras, el comité que asesora al Gobierno británico sobre la vacunación (JVCI) sigue estudiando la posibilidad de administrar la vacuna a niños mayores de cinco años, algo que todavía no ha sido aprobado.

POLONIA Y HUNGRÍA TAMBIEN COMIENZA ESTE MIÉRCOLES

Desde este miércoles las vacunas pediátricas comienzan a inyectarse a los niños polacos de entre 5 y 11 años, tras un intenso proceso informativo a sus padres y tutores durante las últimas semanas. Desde el comienzo de la pandemia, se calcula que casi 30.000 menores de 10 años y más de 35.000 jóvenes de entre 11 y 20 años de edad han contraído el covid-19 en Polonia

Hungría ha comenzado este miércoles a vacunar a los menores de entre 5 y 11 años. Según informó la agencia MTI, el hospital infantil más grande del país, el Heim Pál de Budapest, que servirá como centro de logística para los fármacos de Pfizer ha recibido la primera tanda de 138.000 dosis.

PORTUGAL ARRANCA EL SÁBADO

Portugal se prepara para arrancar la vacunación infantil este sábado para los niños de 10 y 11 años, después de recibir esta semana el primer lote de vacunas pediátricas de Pfizer, con unas 300.000 dosis. La inmunización infantil se realizará de forma descendente por edades hasta culminar con los niños de 5 años, y está previsto que esta franja -unos 638.000 menores- tenga la pauta completa el día 13 de marzo.

UN 15 % DE LOS NIÑOS AUSTRIACOS YA ESTÁ VACUNADO

El Gobierno austríaco autorizó a finales de noviembre la vacunación de los mayores de cinco años. Hasta la fecha han recibido ya al menos una dosis el 15 % de los niños entre 5 y 11 años, unos 85.000. En total, el 9 % de los menores de 15 años están ya plenamente inmunizados y el 17 % ha recibido al menos una dosis.

GRECIA Y CHIPRE TAMBIÉN COMIENZAN ESTE JUEVES

Grecia comenzará a inocular mañana. Las autoridades sanitarias han habilitado 75 áreas de vacunación pediátrica, distribuidas en centros de atención primaria y en hospitales por todo el país, mientras que en algunas islas se realizarán las vacunaciones en embarcaciones.

En Chipre, la decisión del Gobierno de inmunizar a este grupo de edad se tomó, entre otros motivos, por la gran propagación que se espera tenga la variante ómicron, de la que se han registrado en Chipre por ahora tan solo tres casos.

RUMANÍA, EL MÁS REZAGADO

Rumanía aún no había establecido este martes una fecha para empezar a vacunar a los niños de entre cinco y once años.

La autoridad rumana encargada de organizar la vacunación dijo ayer, lunes, que se espera la llegada de las primeras dosis para niños antes de fin de año, y que la inoculación de los menores podría iniciarse en enero.