El Gobierno de Perú despejará las vías y evitará los bloqueos de manifestantes

La primera ministra del Perú, Mirtha Esther Vásquez(C), en una fotografía de archivo. EFE/ Paco Medina

Lima, 15 dic (EFE).- El Gobierno de Perú anunció este miércoles que la Policía Nacional despejará las vías que han sido bloqueadas por pobladores que protestan contra actividades mineras en distintas localidades del país y evitará que esas situaciones se vuelvan a repetir.

"El objetivo es no utilizar armas letales, ni que ocasionen daños a las personas que se encuentran realizando una protesta", remarcó este miércoles el ministro del Interior, Avelino Guillén, en una rueda de prensa ofrecida tras la reunión del Consejo de Ministros.

A pesar de ello, Guillén dijo que se tomará "en cuenta que el bloqueo de carreteras es una conducta penal que merece una respuesta del Ministerio del Interior, cuya responsabilidad es mantener el orden interno".

"Privilegiamos el diálogo con los protestantes", agregó antes de indicar que este miércoles ya se desarrolló una operación policial, con presencia de fiscales, para despejar la carretera de acceso a la minera Cerro Lindo, en la región sureña de Ica, "y se ha respetado la integridad de las personas".

El ministro sostuvo que en los últimos meses no se ha presentado "una represión violenta contra los manifestantes" en el país, porque la Policía "tiene instrucciones claras de tener un comportamiento adecuado frente a la protesta ciudadana".

"Obviamente, si esto deriva en actos de violencia, la Policía tiene que actuar, sin hacer uso desmedido de la fuerza", reiteró.

Por su parte, la primera ministra, Mirtha Vásquez, señaló que el Ejecutivo ha enviado una misión de intermediarios para intentar solucionar el caso de las protestas contra la minera Las Bambas, en la región sur andina de Apurímac.

Acotó que se ha establecido una mesa de trabajo para intentar una solución al conflicto, que se mantiene abierto desde hace un mes, pero la protesta que protagonizan los pobladores de la localidad de "Chumbivilcas, está en un estado crítico como conflicto".

"La población está en una negociación con la empresa, en la que no logran ponerse de acuerdo", admitió antes de indicar que el Ejecutivo se mantiene "presente en la zona, trabajando fuertemente" y espera "que en los próximos días se solucione este conflicto".

La empresa china MMG Las Bambas ha paralizado su producción debido al conflicto con los pobladores de la zona, que exigen indemnizaciones por daños y perjuicios por impactos ambientales, sociales y culturales, el pago de derechos de servidumbre minera y se les considere como proveedores de bienes y servicios de la empresa y área de influencia directa ambiental y social de la misma.

A inicios de este mes, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) afirmó que la paralización de las actividades productivas de Las Bambas, que aporta el 1 % del PIB de Perú y el 16 % de la producción cuprífera nacional, era un "duro golpe" para la reactivación económica del país.

Al respecto, el director ejecutivo del gremio minero y energético, Pablo de la Flor, advirtió en ese momento que el parón de esta unidad minera, productora del 2 % del cobre mundial, afectaría a alrededor de 8.000 trabajadores y proveedores.

Por su parte, el gobernador de Apurímac, Baltazar Lantaron, pidió este miércoles al Ejecutivo que encuentre una pronta solución al conflicto, porque la paralización no solo afecta a los trabajadores de la mina, sino también a trabajadores indirectos de su región.