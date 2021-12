Ecuador y Colombia abren su frontera terrestre a conductores de carga pesada

El ministro de Transporte de Ecuador, Marcelo Cabrera, y la ministra de Transporte de Colombia, Ángela María Orozco, firman documentos en la sede del ECU91, en la ciudad fronteriza de Tulcán (Ecuador). EFE/Xavier Montalvo

Tulcán (Ecuador), 15 dic (EFE).- Ecuador y Colombia reabrieron este miércoles su frontera terrestre al paso, hasta 11 kilómetros, de conductores de camiones de carga pesada, en una medida para aliviar el transporte de mercancías entre los dos países.

Así lo refrendaron ambos Gobiernos en un protocolo que sus respectivos ministros de Transporte, Marcelo Cabrera y Ángela María Orozco, firmaron en la sede del ECU911 en la ciudad fronteriza de Tulcán.

Con ello, los conductores de camiones podrán llevar sus mercancías al otro lado de la frontera, y no como hasta ahora que debían intercambiarse en la cabina al cruzar la divisoria.

La medida es aplicable a todos los pasos internacionales en la frontera común, y no solo el de Rumichaca, junto a Tulcán, según el ministro Cabrera.

El martes, el vicecanciller ecuatoriano, César Montaño, había adelantado que la primera fase se iniciaría únicamente sobre la frontera común entre la provincia del Carchi y el departamento de Nariño.

Será "únicamente sobre el puente internacional de Rumichaca, bajo ciertos horarios establecidos que han sido negociados previamente por los dos países", adelanto en una rueda de prensa en la que participaron otras autoridades del Comité de Operaciones de Emergencia (COE).

Desde hoy, para cruzar los conductores de ambos países sólo deberán presentar su cédula y certificado de vacunación con pauta completa o, en su defecto, una prueba PCR negativa realizada como máximo con 72 horas de antelación.

El gobernador del Carchi, Yaco Martínez, explicó a los medios que esta primera fase será evaluada el próximo 14 de enero, para decidir si las partes avanzan hacia la segunda y tercera fase, que implicaría el paso de peatones y vehículos privados.

"Esta primera fase consiste en permitir el paso del conductor ecuatoriano hasta territorio colombiano en un perímetro aproximado de 11 kilómetros. Y lo mismo con el conductor colombiano acá en Ecuador", abundó.

Ecuador y Colombia cerraron su frontera común en marzo de 2020 con la declaración del estado de emergencia por la pandemia del coronavirus, y en septiembre de ese año la abrieron al paso de mercancías mediante un protocolo especial de transbordo.

Ello provocó casos delicados como el de accidentes en territorio extranjero por conductores a los que no pertenecían los camiones, como ocurrió hace unos días con un vehículo ecuatoriano en Colombia.

En declaraciones a los medios en el puente de Rumichaca, Patricio Rodríguez, director de Transporte pesado en la provincia de Carchi, apoyó la reapertura del puente para evitar este tipo de casos y pidió "tiempo" a las autoridades para gestionar la documentación exigida a los conductores, entre ellas la "libreta de tripulante", que no todos la tienen en este momento.

También hay quejas de retrasos en la devolución de los camiones por los conductores del otro país, tras ser descargados en destino.

"Deben dejarnos pasar ya tranquilamente, tanto problema para dejarnos pasar. ¡No somos delincuentes, somos transportadores!", exclamó a Efe el ecuatoriano Gonzalo Erazo, quien hoy esperaba en Rumichaca a que su par colombiano le devolviera el camión.

"Toca esperar del lado de Ecuador para que ellos lo devuelvan a las horas que quieren", se quejó.

Por la mañana, conductores que no sabían que la apertura era a primera hora de la tarde se concentraron en el paso fronterizo y exigieron cruzar al otro lado, lo cual no les fue permitido por los guardas de seguridad fronterizos.

Según el acuerdo alcanzado este miércoles, el nuevo horario de apertura para el cruce de camiones ha sido estipulado de 8.00 a 17.00, y no hasta las 15.00 como hasta ahora.

El nuevo protocolo activa así la primera fase del plan de reapertura que acordaron en Quito, a finales de noviembre, los presidente Guillermo Lasso e Iván Duque, y que debió haber comenzado el 1 de diciembre, pero que se vio atrasado por el temor a la aparición de ómicron, confirmada en Ecuador por primera vez este martes.