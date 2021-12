Economía/Empresas.- OHLA gana una concesión de cuatro hospitales en Chile por 287 millones de euros

15-12-2021 Hospital de Chile que OHLA construirá. OHLA se ha impuesto en la puja por una concesión en Chile que prevé una inversión de 287 millones de euros durante los próximos 15 años para la construcción y mantenimiento de cuatro hospitales en la región del Biobío, compuestos por un total de 569 camas que beneficiarán a una población de 400.000 personas. ECONOMIA SUDAMÉRICA CHILE OHLA



MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



OHLA se ha impuesto en la puja por una concesión en Chile que prevé una inversión de 287 millones de euros durante los próximos 15 años para la construcción y mantenimiento de cuatro hospitales en la región del Biobío, compuestos por un total de 569 camas que beneficiarán a una población de 400.000 personas.



Al concurso también acudieron Acciona, Sacyr, Grupo San José y Constructora y Edificadora GIA, según la información difundida por el Ministerio de Obras Públicas de Chile, que señala que la construcción de estos hospitales comenzará en el segundo trimestre de 2023, con la previsión de finalizarla en el cuarto trimestre de 2025.



En primer lugar, el Hospital de Santa Bárbara será un recinto de 12.000 metros cuadrados de superficie, que atenderá a cerca de 22.000 habitantes de las comunas de Santa Bárbara, Quilaco y Alto Biobío. Sus instalaciones contarán con 37 camas, 21 cuadros de consultas médicas, dentales y no médicas, servicio de urgencia, un pabellón de cirugía menor, una sala de atención parto inminente, Unidad de Hemodiálisis, Centro Comunitario de Salud Mental y un Hogar Madre Pewenche.



Por su parte, el Hospital de Nacimiento tendrá una superficie de 13.000 metros cuadrados, destinados a atender a 36.000 habitantes de las comunas de Nacimiento y Negrete. El recinto contará con 47 camas, servicios de hospitalización, atención ambulatoria, 29 cuadros de consultas médicas, dentales y no médicas, unidad de endoscopia, unidades de apoyo diagnóstico y terapéutico, una sala de atención de parto inminente, servicio de urgencia, un Hospital de Día Psiquiatría y espacios de apoyo administrativo y logístico.



De su lado, el Hospital de Coronel dispondrá de 79.000 metros cuadrados de superficie y atenderá a una población cercana a las 308.000 personas de las comunas de Coronel, San Pedro de la Paz y Santa Juana. El recinto tendrá 353 camas, 53 cuadros de consultas médicas, dentales y no médicas, 21 salas de procedimientos, 9 quirófanos, 3 salas de atención integral del parto, Hospital de Día Psiquiatría, un Centro Comunitario de Salud Mental, Unidad de Hemodiálisis y servicio de urgencia.



Por último, el Hospital de Lota contará con 40.000 metros cuadrados de superficie, destinadas a atender principalmente a 48.000 personas pertenecientes a esa comuna. El edificio tendrá 132 camas, 19 cuadros de consultas médicas, dentales y no médicas, 20 salas de procedimientos, 5 quirófanos, 2 salas de atención integral del parto, Hospital de Día Psiquiatría, Centro Comunitario de Salud Mental, Unidad de Hemodiálisis y servicio de urgencia.



PRESENCIA EN CHILE



OHLA acumula más de 40 años desarrollando infraestructuras en Chile de forma continuada, donde ha desarrollado diferentes proyectos de construcción y concesiones a lo que se suman sus actuaciones en el ámbito industrial y de servicios.



En estos años se ha adjudicado más 2.500 millones de euros en proyectos de edificación, como el Centro de Justicia de Santiago y distintos proyectos de infraestructura, o en infraestructura hospitalaria, con ocho hospitales que suman más de 2.865 camas y más de 418.000 metros cuadrados.