Corte frena blindaje de información sobre obras en México

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La Suprema Corte de Justicia de México suspendió parcialmente el martes el acuerdo sobre los proyectos y obras de infraestructura del gobierno federal al frenar lo relativo al blindaje de la reserva de información.

El máximo tribunal concedió la suspensión solicitada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que la semana pasada presentó una controversia constitucional al acuerdo del presidente, Andrés Manuel López Obrador, alegando que vulneraba el derecho de acceso a la información y el principio de máxima publicidad al catalogar las obras como asuntos de seguridad nacional.

El pronunciamiento de la Corte afectó sólo a la reserva de la información, según explicó el INAI, pero no así a lo que se refiere a la simplificación o agilización de plazos de los trámites.

La suspensión estará vigente hasta que el máximo tribunal decida sobre la controversia constitucional.

López Obrador alabó el miércoles la decisión de la Corte ya que su gobierno nunca pretendió ocultar información sino evitar demoras en obras clave. “Queda el acuerdo para no detenernos en trámites", dijo. “Siempre dijimos... que no era un asunto de transparencia, no era ocultar información, sino que para poder avanzar, simplificar los trámites”.

La decisión sobre proyectos y obras del gobierno federal, que fue publicada el mes pasado, desató fuertes críticas de opositores y analistas que señalaron a López Obrador por recurrir a normativas especiales para que sus proyectos de infraestructura queden fuera del escrutinio público.

Entre ellos están el llamado “Tren Maya”, de 1.500 kilómetros (950 millas) de longitud, que recorrerá la península de Yucatán, o el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.

Según el acuerdo aprobado por el gobierno, todas las agencias federales deben aprobar de manera automática cualquier proyecto que el gobierno considere “de interés público y seguridad nacional”, desde obras de comunicaciones a aduanas, fronteras, energía, turismo “y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional”.

Esto esquiva, entre otros, procesos de revisión ambiental, responsabilidad y viabilidad.

Francisco Javier Acuña, comisionado del INAI, dijo el miércoles a Radio Fórmula que la decisión de la Corte “es un gran avance porque una vez más se demuestra cómo funcionan los mecanismos que la constitución establece para ponerle límites al poder”.

“Este es un límite provisional, pero es un primer paso y es un buen paso”, agregó.