Congreso salvadoreño desafuera a un diputado de Parlacen sin votos de la oposición

El diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) Norman Quijano, en una fotografía de archivo. EFE/Rodrigo Sura

San Salvador, 15 dic (EFE).- La Asamblea Legislativa de El Salvador retiró este miércoles la inmunidad constitucional al diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) Norman Quijano, señalado de negociar votos con las pandillas cuando fue candidato presidencial en 2014.

La propuesta de una comisión especial de antejuicio para desaforar a Quijano, que está fuera de El Salvador y cuyo paradero se desconoce, fue avalada con los votos de 66 diputados de los partidos oficialistas durante una sesión plenaria extraordinaria.

No votaron los parlamentario de los opositores Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha) y del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda).

Según dijo el diputado Raúl Castillo, del oficialista Nuevas Ideas (NI), Quijano participa en las sesiones del Parlacen de manera virtual.

Por su parte, el parlamentario René Portillo Cuadra, actual diputado y excompañero de formula presidencial de Quijano por Arena, señaló a periodistas que la sesión para conocer el dictamen y aprobarlo es "ilegal" porque "no corresponde a esta Asamblea realizar dicho procedimiento".

Señaló que el reglamento del Parlacen estipula que el fuero únicamente puede ser retirado por ese organismo.

Dicho reglamento estipula que la petición para la suspensión de la inmunidad parlamentaria de un diputado se debe presentar ante la presidencia del Parlacen "por la autoridad competente del Estado solicitante".

El dictamen votado será presentado ante la Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro de San Salvador para que se comience un proceso penal en contra del diputado.

La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Quijano, expresidente del Congreso, de agrupaciones ilícitas y fraude electoral por supuestamente negociar votos con las pandillas cuando fue candidato presidencial en 2014.

En 2020, el órgano Legislativo se negó a retirar el fuero a Quijano y tras ser electo diputado del Parlacen en 2021, una corte de apelaciones anuló el proceso.

Esta nulidad fue ratificada, según confirmó el fiscal general, Rodolfo Delgado, por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia por poseer fuero constitucional.

El 28 de enero de 2020, Quijano aseguró: "nunca negocié con pandilleros, no busqué ningún beneficio particular y menos quise alterar el resultado de una elección".

De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, el legislador se reunió con supuestos líderes de pandillas para buscar su apoyo y ganar las elecciones presidenciales en las que finalmente se impuso Salvador Sánchez Cerén en 2014.

Durante un juicio en el que fueron condenados más de 300 miembros de la pandilla Mara Salvatrucha (MS13) en 2019, un testigo identificado únicamente como "Noé" señaló que Quijano negoció dinero a cambio de votos para Arena.

Uno de los elementos que llevó al Ministerio Público a investigar a Quijano fue un vídeo entregado por ese testigo. EFE

sa/dmt