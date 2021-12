Brooklyn sufre con los Raptors y Curry rompe el récord de triples de la NBA

EFE/EPA/JASON SZENES SHUTTERSTOCK OUT

Redacción deportes, 15 dic (EFE).- Los Brooklyn Nets y los Phoenix Suns necesitaron prórrogas para doblegar a los Toronto Raptors y los Portland Trail Blazers, respectivamente, en una jornada en la que Stephen Curry se hizo con el récord de triples de la NBA con una victoria de los Golden State Warriors sobre los New York Knicks por 96-105.

NETS 131 - RAPTORS 96

Los Nets se enfrentaron a los Raptors con siete jugadores fuera de combate por los protocolos de la covid de la NBA, incluidos James Harden, LaMarcus Aldridge y DeAndre' Bembry, lo que forzó a Kevin Durant a jugar un partido que en principio se iba a perder para poder descansar.

Y Durant, junto con Patty Mills, que anotó el triple que obligó a disputar la prórroga, fue fundamental para la victoria de los Nets sobre los Raptors. La estrella de los Nets consiguió un triple-doble con 34 puntos, 13 rebotes, 11 asistencias y 1 tapón.

Mills también tuvo una buena noche, con 30 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias y 1 robo. Los cinco titulares de los Nets acabaron el partido con 10 o más puntos en su casillero.

En los Raptors destacó el base de Toronto, Fred VanVleet, que hizo 31 puntos, 4 rebotes, 9 asistencias y 2 robos. Además, Gary Trent Jr., Pascal Siakam y Scottie Barnes anotaron más de 20 puntos. El novato Barnes volvió a tener una destacada noche con un doble-doble de 23 puntos, 12 rebotes y 5 asistencias.

Los Raptors se encuentran ahora en el puesto undécimo de la Conferencia Este, empatados a victorias con los décimos, Atlanta Hawks, que ocupan el último lugar de los "play in".

BLAZERS 107 - SUNS 111

El duelo entre Damian Lillard (Blazers) y Chris Paul (Suns) no se resolvió hasta los últimos segundos del partido tras una prórroga ganada a pulso por el base de los de Phoenix. Y al final cayó de lado de Paul que terminó el partido con un doble-doble de 24 puntos, 14 asistencias, 8 rebotes y 3 robos.

Lillard, también con un doble-doble, fue el máximo anotador del partido, con 31 puntos, 10 asistencias, 2 rebotes y 1 tapón. El base de los Trail Blazers anotó 5 triples de 16 intentos.

Los Suns fueron por delante durante los tres primeros cuartos del partido y llegaron a estar 14 puntos arriba en el tercer cuarto, 45-59. Pero los de Portland dieron la vuelta al partido en los 9 minutos finales de ese periodo para dejar un último periodo abierto a cualquiera de los dos equipos.

Tras el partido, Paul declaró que la victoria sobre los Trail Blazers había sido "un gran paso" adelante para el equipo que está ahora segundo de la Conferencia Oeste a una victoria de los líderes, los Golden State Warriors de Curry.

KNICKS 96 - WARRIORS 105

Los Golden State Warriors (GSW) ganaron en el Madison Square Garden de Nueva York a los Knicks por 96-105 en un partido dominado por dos triples de Stephen Curry que le permitieron convertirse en el líder de la NBA en triples realizados al superar el anterior récord de 2.973 de Ray Allen.

Curry terminó el partido con 5 triples de 14 intentos lo que le coloca con un total de 2.977 tiros de tres en toda su carrera.

A los 4.30 minutos del inicio del partido, Curry anotó su segundo triple de la jornada y superó finalmente el récord de 2.973 establecido por Ray Allen, que se retiró en 2014. Curry, que anotó su primer triple en la NBA el 30 de octubre de 2009, ha superado la cifra de Allen en 789 partidos mientras que Ray Allen necesitó 1.300 para alcanzar 2.973 triples.

El máximo anotador del partido fue el ala-pívot de los Knicks, Julius Randle que hizo 31 puntos, 25 en la segunda mitad, 7 rebotes, 3 asistencias y 2 robos.

En los Warriors, Curry fue el líder en puntos, con 22 , además de 3 rebotes, 3 asistencias, 1 robo y 1 tapón. Curry anotó 5 de los 14 triples que intentó.

El cuarto partido previsto para la jornada, Bulls-Pistons fue suspendido por la NBA por la baja de 10 jugadores de Chicago debido a los protocolos de salud y seguridad de la NBA.

CONFERENCIA ESTE: 1.- Brooklyn Nets (20-8). 2.- Chicago Bulls (17-10). 3.- Milwaukee Bucks (18-11). 4.- Cleveland Cavaliers (17-12). 5.- Miami Heat (16-12). 6.- Philadelphia 76ers (15-13). 7.- Washington Wizards (15-13). 8.- Charlotte Hornets (15-14). 9.- Boston Celtics (14-14). 10.- Atlanta Hawks (13-14). 11.- Toronto Raptors (13-15). 12.- New York Knicks (12-16). 13.- Indiana Pacers (12-17). 14.- Orlando Magic (5-23). 15.- Detroit Pistons (4-22).

CONFERENCIA OESTE: 1.- Golden State Warriors (23-5). 2.- Phoenix Suns (22-5). 3.- Utah Jazz (19-7). 4.- Memphis Grizzlies (17-11). 5.- LA Clippers (16-12). 6.- Los Angeles Lakers (15-13). 7.- Dallas Mavericks (14-13).8.- Denver Nuggets (14-13). 9.- Minnesota Timberwolves (12-15). 10.- Sacramento Kings (11-17). 11.- Portland Trail Blazers (11-17). 12.- San Antonio Spurs (10-16). 13.- Houston Rockets (9-18). 14.- Oklahoma City Thunder (8-18). 15.- New Orleans Pelicans (8-21).