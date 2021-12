Apple cierra temporalmente tres tiendas tras brote de covid

(Bloomberg) -- Apple Inc. cerró temporalmente tres tiendas minoristas en Estados Unidos y Canadá después de un aumento de los casos y exposiciones al covid-19 entre sus empleados. Esto señala que un resurgimiento del virus amenaza las operaciones minoristas justo antes de Navidad.

Las tres tiendas están ubicadas en Brickell City Center en Miami; Annapolis, Maryland; y el centro de Ottawa. La compañía dijo que todos los empleados tomarán las pruebas de covid-19 antes de la reapertura de las tiendas y que se mantendrá en contacto con los trabajadores afectados. Los cierres de tiendas debido a un aumento en los casos internos de covid suelen durar unos días.

“Monitoreamos las condiciones con regularidad y ajustaremos nuestras medidas de salud para el bienestar de los clientes y empleados”, dijo Apple en un comunicado. “Seguimos comprometidos con un enfoque integral para nuestros equipos que combina pruebas periódicas con controles de salud diarios, uso de tapabocas de empleados y clientes, limpieza profunda y licencia por enfermedad pagada”.

Los casos de covid-19 han aumentado en EE.UU., impulsados en parte por la variante ómicron. El martes, Apple restableció su mandato de uso de tapabocas para los compradores en todas las tiendas minoristas de EE.UU. y les dijo a los empleados que comenzaría a limitar de manera proactiva la cantidad de clientes que permitiría en sus tiendas a la vez.

Por lo general, la compañía solo ha tenido que cerrar una tienda a la vez por casos de covid entre empleados desde que reabrió todas sus tiendas minoristas a principios de este año. La semana pasada, la compañía cerró temporalmente una tienda en Southlake, Texas. En agosto, cerró temporalmente una ubicación en Charleston, Carolina del Sur.

Apple comenzó recientemente a exigir a los empleados, independientemente del estado de vacunación, que realicen pruebas rápidas para covid varias veces por semana antes de ir a trabajar. También pide a los empleados que se sientan enfermos que se queden en casa. La empresa tiene como objetivo exigir a los empleados corporativos que regresen a la oficina el 1 de febrero. No está claro si el repunte afectará esos planes.

Nota Original:

Apple Temporarily Shuts Three Retail Stores After Covid-19 Surge

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.