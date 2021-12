Álex González dedica unas bonitas palabras a Verónica Forqué

15-12-2021 ÁLEX GONZÁLEZ EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 15 (CHANCE)



Álex González y María Pedraza siguen en sus trece de no hacer pública su relación sentimental, aunque lo cierto es que es algo más que evidente que entre ellos hay una complicidad y un amor imposible de no ver en cada una de las fotografías que nos regalan -de vez en cuando- por redes sociales.



Hemos hablado con el actor y, con una sonrisa de enamorado, nos confirma su relación con María Pedraza. Eso sí, cómo no podía ser de otra manera, mantiene su vida personal por separado, pero nos destaca unas cualidades de la actriz: "Pues es una actriz y una compañera, te puedo hablar de compañera sobre todo, es una compañera maravillosa con mucho talento generosa y muy divertida que hace feliz a cualquiera que este cerca de ella".



Álex González nos asegura que la muerte de Verónica Forqué le supuso un shock. El actor nos comenta que no hacía tenido el placer de coincidir con ella pero aun así le dedica unas palabras bonitas: "No tuve la suerte de hablar con ella ni de conocerla en persona pero si que como actor me he criado con su trabajo y yo no me lo esperaba, fue un shock durísimo porque sin conocerla me parece que es de esas personas que hacen de este mundo un lugar mas bonito por su trabajo, por su forma de ser, por su sonrisa tan bonita que tenia y desde luego deja un lugar muy importante en la profesión y en la vida, yo creo".



Por otra parte, Álex nos cuenta cómo pasará estas Navidades: "Pues la voy a pasar con familia como siempre, con amigos y supongo que intentare hacer algún viaje de esquí o algo así".