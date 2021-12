Airbus obtendría pedido de Qantas para reemplazar Boeing 737

(Bloomberg) -- Airbus SE está a punto de obtener un multimillonario pedido de aviones de Qantas Airways Ltd., en un golpe a Boeing Co. y su avión de fuselaje angosto 737 Max, según personas al tanto del asunto.

La aerolínea australiana anunciará el jueves por la mañana en Sídney su decisión de sustituir los 75 aviones Boeing 737 de una generación anterior que son los caballos de batalla de Qantas, según estas personas, que pidieron no ser identificadas porque las conversaciones son confidenciales.

La decisión es un logro para Airbus en su carrera por igualar la bonanza de pedidos del Max de Boeing a fin de año. El fabricante de aviones europeo también obtuvo el miércoles un compromiso de Singapore Airlines Ltd. para su carguero A350 y tiene la oportunidad de avanzar con Air France-KLM, que anunciará la sustitución de sus viejos Boeing 737. Las acciones de Boeing, con sede en Chicago, caían un 1,5% a US$192,60 a la 1:59 p.m. en Nueva York, y han perdido cerca de un 10% este año.

La decisión sobre la flota significa que Qantas y su división de bajo costo Jetstar probablemente volarán principalmente con aviones Airbus en sus redes nacionales e internacionales durante las próximas décadas. El Dreamliner de Boeing, que sigue siendo el favorito de Qantas en algunas rutas populares de larga distancia, será ahora el modelo principal de la compañía estadounidense en la aerolínea australiana.

No fue posible contactar a un representante de Qantas para obtener comentarios fuera del horario de oficina.

La aerolínea australiana también debe revelar los reemplazos de los Boeing 717 en su rama regional QantasLink, con el modelo A220 de Airbus y la familia Embraer E2 en la carrera.

