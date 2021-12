Agüero cuelga las botas obligado por sus problemas cardíacos

Añade mensaje de Messi y declaraciones de Joan Laporta ///Barcelona, 15 Dic 2021 (AFP) - Tras casi dos décadas sobre las canchas, el corazón de Sergio 'Kun' Agüero obligó a frenar y el delantero del Barcelona se ha visto obligado a colgar las botas este miércoles por sus problemas cardíacos."Esta conferencia es para comunicarles que he decidido dejar de jugar al fútbol profesional", anunció Agüero este miércoles en un acto en el Camp Nou barcelonista."Es un momento muy duro", añadió un emocionado Agüero, precisando que "primero es mi salud. Ya saben que tomé esta decisión por el problema que tuve hace un mes".La pesadilla para el delantero argentino, de 33 años, empezó el 30 de octubre, cuando en el minuto 40 del partido liguero contra el Alavés en el Camp Nou (1-1) se echó al suelo, mareado y agarrándose el pecho.Atendido sobre el césped, pudo abandonar el campo por su propio pie, pero con las imágenes del paro cardíaco sufrido por el danés Christian Eriksen en la Eurocopa todavía frescas, el Camp Nou se quedó frío por unos momentos.Examinado en un hospital, se le detectó una arritmia. - Pocas esperanzas - Los médicos "me han dicho que lo mejor era dejar de jugar, he tomado la decisión hace diez días, hice todo lo posible para ver si había alguna esperanza, pero no había muchas", aseguró este miércoles Agüero, arropado por sus compañeros del Barça, el presidente del club Joan Laporta, o su extécnico del City, Pep Guardiola."Nos hemos quedado con las ganas en el Barça, pero pensamos que has tomado la decisión correcta", afirmó Laporta en el acto, añadiendo que "has sido un jugador de reconocimiento mundial y lo que has sembrado, que ha sido mucho, seguro que lo vas a recoger en esta nueva etapa que comienza".El delantero azulgrana pone punto final a su carrera deportiva tras apenas cuatro meses en el Barcelona, al que había llegado desde el Manchester City en julio pasado con la ilusión de poder jugar junto a su amigo Lionel Messi."Te quiero mucho amigo, voy a extrañar muchísimo estar con vos adentro de la cancha y cuando nos juntamos con la selección!!!", escribió este miércoles el astro argentino tras el anuncio del Kun.La salida del astro argentino hacia el PSG fue el primer golpe para Agüero en el Barça, donde no le han salido las cosas.Una lesión en el gemelo derecho le impidió debutar con el Barça hasta el 17 de octubre frente al Valencia y tras sólo cinco partidos y un gol con el equipo azulgrana llegó la peor noticia con su arritmia.Mientras otros jugadores como el extremo francés del Bayern de Múnich Kingsley Coman sufren un tipo de arritmia que les permite seguir jugando en la élite, no ha sido el caso del argentino. - Leyenda del City - "Uno siempre quiere dar más, pero creo que hice todo lo mejor para mí personalmente y sobre todo para el club", afirmó Agüero.El 'Kun' se ve así obligado a poner fin a una carrera con un amplio palmarés, logrado principalmente con el Manchester City, donde se ha convertido en una leyenda como su máximo anotador histórico con 260 goles en 390 partidos.Llegado al club inglés en 2011, tras cinco años en el Atlético de Madrid, donde dio el salto a Europa desde Independiente, Agüero cosechará, a lo largo de diez años vistiendo la camiseta del City, cinco Premier Leagues, una FA Cup, seis Copas de la Liga y tres Community Shield.Estos trofeos se sumaron a la Europa League y Supercopa de Europa logradas con el Atlético en 2010, pero le quedará la espina de no haber conseguido una Champions.De la misma manera, Agüero tampoco ha podido alzar la Copa del Mundo con la Albiceleste, de la que se quedó a un paso, al caer en la final de Brasil-2014 contra Alemania.En cambio, se va con una Copa América, que logró alzar en julio, tras ser subcampeón en 2015 y 2016 y un tercer puesto en 2019, además de otro cuarto lugar en 2011."Sentía que era lo que estábamos buscando hace años (la Copa América) y por suerte se consiguió, y fui muy feliz", dijo Agüero, que también se colgó el oro olímpico en Pekín-2008. Preguntado por como definiría su carrera y su legado, Agüero afirmó que "eso no lo puedo decir, prefiero que la gente y los de afuera digan qué es lo que merezco, que ellos pongan el nombre que quieran de toda mi carrera". gr/dr -------------------------------------------------------------