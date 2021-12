LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 11:30 AM

El mundo hoy: Informaciones principales de The Associated Press

Martes 14 de diciembre de 2021

PRIMERA PLANA

CAR-GEN HAITÍ-EXPLOSIÓN

PUERTO PRÍNCIPE - Un camión cargado de gasolina vuelca y explota en el norte de Haití, ocasionando una bola de fuego que mata a más de 50 personas, en el desastre más reciente en un país cuyos problemas se agravaron enormemente este año. Decenas de cadáveres estaban tendidos cerca del lugar de la explosión mientras algunas personas recogían gasolina del camión y la calle en cubos para llevar a sus casas. Por Evens Sanon. 430 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN CORONAVIRUS-EEUU

MISSION, Kansas - Estados Unidos está a punto de alcanzar un nuevo hito desolador: 800.000 muertes por coronavirus. Es el triste final de un año que comenzó de manera tan prometedora con el arribo de las vacunas, pero finaliza con dolor para las familias que intentan superar esta temporada de fiestas. Por Heather Hollingsworth. 310 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

-CORONAVIRUS-EEUU EJÉRCITO: Fuerza Aérea de EEUU despide a 27 por rechazar vacuna.

-CORONAVIRUS-CALIFORNIA: California vuelve a ordenar el uso de mascarilla.

-CORONAVIRUS-SUDÁFRICA-ÓMICRON: Vacuna de Pfizer reduce un 70% hospitalización por ómicron.

-CORONAVIRUS-GBRETAÑA: Reino Unido pide voluntarios para combatir rebrote de infecciones.

-CORONAVIRUS-ITALIA-NATALIDAD: Se desploma la natalidad en Italia durante la pandemia.

-CORONAVIRUS-GRECIA: Político no vacunado en Grecia muere de COVID-19.

-CORONAVIRUS-COREA DEL SUR: Corea del Sur sufre su día más mortal de la pandemia.

SOLAMENTE EN AP

EUR-GEN RUSIA-OTAN-AP EXPLICA

MOSCÚ - Un despliegue militar ruso cerca de Ucrania ha despertado el temor en Kiev y Occidente a que Rusia pueda invadir a su vecino. Las tensiones sobre Ucrania se producen después de que las relaciones entre Rusia y la OTAN volvieran a tocar fondo. Por Vladimir Isachenkov. 1.380 palabras. AP Foto. ENVIADO.

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

CAR-GEN CUBA-ALBA

LA HABANA - Presidentes y jefes de Estado de los países de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América se reúnen en Cuba para una cumbre de este mecanismo de integración regional que nació hace casi dos décadas para enfrentar a la política de Estados Unidos. Por Andrea Rodríguez. 536 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMS-GEN COLOMBIA-EXPLOSIONES

BUCAMARANGA, Colombia - Dos explosiones que se registran en el aeropuerto de Cúcuta, ciudad colombiana fronteriza con Venezuela, causan la muerte de tres personas, entre ellas dos policías, confirman las autoridades. Por Astrid Suárez. 384 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMS-GEN CHILE-ELECCIONES BACHELET

SANTIAGO - La expresidenta chilena Michelle Bachelet, ahora Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, llama a votar por el candidato presidencial izquierdista Gabriel Boric a cinco días del balotaje que definirá quién gobernará Chile entre 2022 y 2026. 413 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESTADOS UNIDOS

AMN-CLI EEUU-TORNADOS

MAYFIELD, Kentucky - Trabajadores, voluntarios y miembros de la Guardia Nacional se despliegan en las zonas de Kentucky azotadas por una serie de tornados para comenzar el largo proceso de recuperación, incluyendo continuar la búsqueda de los muertos, la entrega de botellas de agua potable y la sustitución de miles de postes de servicios públicos dañados. El enjambre de tornados y tormentas mató al menos a 88 personas en cinco estados dejando un camino de devastación desde Arkansas hasta Illinois. Por Bruce Schreiner y Claire Galofaro. 380 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-CLI CLIMA-TORNADOS MÁS POTENTES

SIN PROCEDENCIA - Un nuevo estudio indica que los tornados invernales, como los que causaron decenas de fallecidos en Estados Unidos, podrían volverse más potentes y tocar tierra por más tiempo, con una franja de destrucción más amplia, en un planeta con temperaturas más altas. Por Seth Borenstein. 670 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-ECO RESERVA FEDERAL

WASHINGTON - La Reserva Federal se apresta esta semana a realizar un viraje abrupto hacia tasas de interés más ajustadas en momentos en que se acelera la inflación y el desempleo cae con mayor rapidez que lo previsto. La Fed probablemente anunciará el miércoles que reducirá su compra mensual de bonos, con la meta de reducir las tasas a largo plazo. Por Christopher Rugaber. 420 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MUNDO

EUR-GEN ESPAÑA-VOLCÁN

MADRID - Un volcán que lleva casi tres meses arrojando lava en la isla española de La Palma parece calmarse, pero los científicos advierten que esto no significa necesariamente que la erupción haya terminado. 250 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-CLI ARTICO-RÉCORD DE TEMPERATURA

GINEBRA - La agencia meteorológica de Naciones Unidas certificó la lectura de 38 grados Celsius (100,4 Fahrenheit) registrada el año pasado en la localidad rusa de Verkhoyansk como la más alta jamás registrada en el Ártico, dentro de una serie de “alarmas sobre nuestro clima cambiante”. La temperatura, “más propia del Mediterráneo que del Ártico”, se registró el 20 de junio de 2020 durante una ola de calor que golpeó a Siberia y se extendió más al norte del Círculo Polar Ártico. 350 palabras. ENVIADO.

EUR-GEN VATICANO-ESCÁNDALO

CIUDAD DEL VATICANO - El juicio por fraude y malversación de fondos en el Vaticano, que comenzó con gran fanfarria en julio, sufre una nueva demora luego de que el tribunal retrasó su decisión hasta que la fiscalía termine de rehacer su investigación sobre cuatro de los 10 acusados originales. Por Nicole Winfield. 440 palabras. ENVIADO.

EUR-INM HUNGRÍA-MIGRANTES ACCIDENTE

BUDAPEST - Siete migrantes fallecen y otros tres resultan heridos cuando el vehículo en el que viajaban se estrella contra una vivienda tras huir de un control policial. 150 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEPORTES

DEP-GLF BRASIL-CIUDAD DE DIOS

RÍO DE JANEIRO - Los niños de la favela de Ciudad de Dios en Río de Janeiro están aprendiendo a jugar golf en un nuevo campo de entrenamiento. Un proyecto encabezado por el caddie Marcelo Modesto espera lograr que los niños busquen convertirse en golfistas profesionales, para sacarlos de las sucias y violentas calles de la localidad. Por Diarlei Rodriguez y Mauricio Savarese. 500 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEP-FUT BARCELONA-AGÜERO

BARCELONA - El delantero argentino del Barcelona Sergio Agüero hará un pronunciamiento para hablar sobre su futuro el miércoles. Agüero no ha jugado desde que se sometió a pruebas tras sentir dolores en el pecho en un partido contra el Alavés en la Liga española el 30 de octubre. 200 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEP-FUT INGLATERRA-LIGA

SIN PROCEDENCIA - El líder Manchester City puede ampliar a cuatro puntos su ventaja en la Liga Premier con una victoria de local ante Leeds. El inicio de la 17ma fecha ha sido afectado por un repunte de casos de coronavirus en algunos clubes. Por Rob Harris. 400 palabras. AP Foto. Editores: partidos de las 2000 GMT.

ESPECTÁCULOS Y CULTURA

ESP-GEN 2021-AP ARTISTAS REVELACIÓN

SIN PROCEDENCIA - Si en 2020 todo se paralizó por la pandemia, en 2021 las cosas comenzaron a arrancar de nuevo, aunque de manera lenta y tímida. Pero eso no describe a los ocho artistas revelación del año de The Associated Press, quienes se apoderaron de sus mascarillas y del momento. 500 palabras. AP Foto.

Con:

-2021-AP ARTISTAS REVELACIÓN-RACHEL ZEGLER; 2021-AP ARTISTAS REVELACIÓN-DAMSON IDRIS.

ESP-GEN 2021-DECESOS

SIN PROCEDENCIA - De Larry King a Vicente Fernández, una lista de figuras influyentes del mundo del espectáculo y más allá fallecidas en 2021. 2.200 palabras. AP Foto.

ESP-CIN PENÉLOPE CRUZ-MOMA

NUEVA YORK - La actriz española Penélope Cruz es homenajeada por el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) en una gala a beneficio del archivo de cine de la institución. Por Claudia Torrens. 310 palabras. AP Foto. ENVIADO. Editores; se actualizará.

