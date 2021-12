La producción industrial sube un 1,1 % en la eurozona y un 1,2 % en la UE en octubre

Imagen de archivo de una factoría. EFE/Jose Manuel Vidal

Bruselas, 14 dic (EFE).- La producción industrial subió un 1,1 % en la eurozona y un 1,2 % en la Unión Europea (UE) en octubre respecto a septiembre, informó este martes la oficina estadística comunitaria, Eurostat.

En septiembre de este año, la producción industrial de los países de la zona euro había caído un 0,2 %, mientras que la reducción en el conjunto del bloque fue del 0,5 %.

Respecto a octubre de 2020, la producción industrial de la zona euro aumentó un 3,3 % y la de la UE se expandió un 3,6 %.

En España, la producción industrial disminuyó un 0,6 % entre septiembre de 2021 y octubre de 2021, y un 1,1 % si se compara con octubre de 2020.

Entre los sectores industriales de la zona euro, el pasado octubre la producción aumentó respecto al mes anterior en los bienes de capital (3 %), los bienes de consumo duradero (1,7 %), los bienes de consumo no duradero (0,4 %) y la energía (0,1 %), mientras que se redujo en el caso de los bienes intermedios (0,6 %).

En la UE, también cayó para esta última categoría de bienes intermedios (0,3 %) pero aumentó un 3 % para los bienes de capital, un 1,7 % para la energía, un 1,3 % para los bienes de consumo duradero y un 0,7 % para los de consumo no duradero

Entre los Estados miembros para los que Eurostat dispone de datos, los ascensos más pronunciados se registraron en Alemania y Eslovaquia (3 %), Grecia (2,5 %) y Dinamarca (2,1 %), mientras que las bajadas más notables las anotaron Estonia (2,4 %), Letonia (-1,5 %) y Rumanía y Países a Bajos (-0,9 %)

La comparación anual, entre octubre de 2021 y el mismo mes de 2020, muestra que en la zona euro la producción aumentó un 6,9 % en el caso de bienes de consumo no duradero, un 5,2 % en los bienes de capital, un 2,3 % en los bienes de consumo duradero y un 2,1 % en los bienes intermedios, pero se redujo un 1 % en energía.

En la UE, la producción aumentó un 7,9 % para los bienes de consumo no duradero, un 3,5 % para los bienes de capital, un 3,1 % en energía y un 2,6 % en bienes intermedios y de consumo duradero.

Entre los Estados miembros para los que hay datos disponibles, las principales subidas en la comparación anual se registraron en Lituania (22,7 %), Grecia (17,2 %) y Dinamarca (14 %)y las mayores caídas en Rumanía (6,6 %), Portugal (6,5 %) y República Checa (4,9 %).