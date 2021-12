Fútbol.- Álvaro Arbeloa visita a residentes de Sanitas Mayores en Madrid

14-12-2021 El exjugador Álvaro Arbeloa junto a residentes de Sanitas Mayores en Mirasierra (Madrid).. El exjugador y embajador del Real Madrid Álvaro Arbeloa ha sorprendido a las personas mayores de la residencia Sanitas Mirasierra en Madrid, donde el exinternacional ha compartido los recuerdos y anécdotas de su etapa como jugador en la que, entre otros títulos, ganó dos Eurocopas y el Mundial con España. ESPAÑA EUROPA MADRID DEPORTES SANITAS



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El exjugador y embajador del Real Madrid Álvaro Arbeloa ha sorprendido a las personas mayores de la residencia Sanitas Mirasierra en Madrid, donde el exinternacional ha compartido los recuerdos y anécdotas de su etapa como jugador en la que, entre otros títulos, ganó dos Eurocopas y el Mundial con España.



Los residentes y empleados han sido sorprendidos por Álvaro Arbeloa mientras montaban un belén sostenible, formado por materiales reciclados del propio centro, como botellas de plástico, corchos o cartones, entre otros materiales.



Esta actividad se realiza como terapia de mantenimiento físico y cognitivo en grupo, enmarcado en el envejecimiento activo y saludable que promueve Sanitas Mayores.



Además, tras esta actividad se procedió a la plantación de un árbol por parte de Álvaro Arbeloa y algunos residentes como recuerdo de la visita sorpresa. Este árbol ayudará a absorber CO2 y mejorar la calidad del aire que respiren los residentes, y se suma a otros proyectos que tiene Sanitas para cuidar la salud del planeta y mejorar la calidad del aire de las ciudades.



El embajador del Real Madrid ha aprovechado la visita para felicitar las fiestas a los residentes. "Me hace especial ilusión estar hoy aquí con vosotros, el año pasado pude felicitaros las fiestas a través de videollamada pero hacerlo hoy aquí de forma presencial me resulta muy especial. Este año habéis podido ir recuperando la normalidad perdida durante 2020, y habéis podido disfrutar más de vuestras familias y salidas del centro, pero siempre con una responsabilidad y fortaleza enormes", comentó.



Los residentes se mostraron muy entusiasmados al recibir esta visita. Uno de estos residentes del centro residencial Sanitas Mirasierra comentó: "Soy madridista desde muy pequeño y recibir esta sorpresa en estas fechas me ha hecho muy feliz. Es una visita muy especial para mí que sigo al equipo desde siempre".