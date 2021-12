España.- El PSOE respeta la decisión de la Fiscalía suiza sobre el emérito y evita hablar de su situación si vuelve

14-12-2021 El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, Héctor Gómez, interviene en una Junta de Portavoces en el Congreso de los Diputados, a 14 de diciembre de 2021, en Madrid, (España). POLITICA Eduardo Parra - Europa Press



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El PSOE ha expresado su respeto por la decisión de la Fiscalía suiza de archivar el caso de la donación de 65 millones de euros de Juan Carlos I a Corinna Larsen y ha evitado pronunciarse sobre cuál debería ser su situación en caso de que el Rey emérito decida volver a España antes de Navidad.



"No hablaremos de hipótesis", ha resumido el portavoz parlamentario del PSOE, Héctor Gómez, en rueda de prensa en el Congreso ante las informaciones que apunta a que el padre del Jefe del Estado, que se encuentra en Emiratos, podría regresar a España en próximas fechas.



Gómez ha comenzado dejando claro el "absoluto respeto" a la posición de la Fiscalía Suiza de archivar la investigación sobre Juan Carlos I así como a las decisiones o sentencias que puedan salir de otras causas que afectan al emérito.



ES UNA DECISIÓN "PRIVADA"



Pero, pese a la insistencia de los periodistas de cómo debería ser la situación del Rey emérito en España en caso de que se confirme su vuelta, el dirigente socialista ha rehusado entrar a valorar una situación que puede darse o no. En todo caso, ha recalcado que se trata de una decisión que responde a su "ámbito privado".



"No vamos a abrir un espacio de debate sobre determinados escenarios que no sabemos si se darán o no porque no lo ha trasladado públicamente su decisión de trasladarse a España", ha insistido Gómez.



En todo caso, el portavoz del PSOE en la Cámara Baja ha aprovechado su comparecencia para reiterar su respaldar a la institución monárquica y a la labor que está llevando a cabo el Rey Felipe VI para dignificar la Corona.