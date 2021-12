El Congreso aprueba que huérfanos de violencia machista cobren pensión tras su adopción o si su padre no es el asesino

27-05-2020 Fachada del Congreso de los Diputados donde durante la jornada de hoy se está celebrando un pleno de sesión de control al Gobierno centrado en las medidas post-COVID 19, la derogación de la reforma laboral y la destitución por parte del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, del coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, Madrid (España), a 27 de mayo de 2020. SOCIEDAD Eduardo Parra - Europa Press



La Comisión de Igualdad del Congreso ha aprobado este martes, con el único voto en contra de Vox, el informe de la ponencia de la ley que mejora las condiciones de los huérfanos de la violencia de género y que les permitirá cobrar la pensión aunque sean adoptados por familiares o aunque su padre no sea el asesino.



En iniciativa, impulsada por el PSOE, nació de las denuncias de Fundación Mujeres, que trabajan con los huérfanos de esta lacra y que han denunciado algunas dificultades que estos tienen para acceder a herencias o indemnizaciones, entre otras cuestiones.



Tal y como ha explicado la defensora de esta iniciativa, la portavoz socialista en esta materia Lidia Guinart, con este texto se garantiza el acceso a esta prestación a un mayor número de personas, especialmente, aquellas en situación de mayor "pobreza y vulnerabilidad".



Estas medidas, según ha explicado, pactadas con Unidas Podemos para "mejorar el texto inicial", permitirá que los huérfanos menores puedan cobrar su pensión tras ser adoptados por familiares y el hogar no llegue a un límite de renta establecido, o cuando el agresor sea distinto del padre y este esté "en situación de vulnerabilidad" o en otras circunstancias, como que esté en paradero desconocido.



Del mismo modo, la norma recoge la modificación de varios artículos de la ley de Enjuiciamiento Civil en lo relativo a la gestión de las herencias, con el fin de dar a los herederos la facultad de tramitarla y repartirla en el caso de fallecimiento de uno de los cónyuges.



EXENCIONES DE IMPUESTOS



También elimina incertidumbres sobre los diferentes pronunciamientos judiciales en relación con la liquidación de la sociedad de gananciales y atribuir a los juzgados de violencia sobre la mujer la competencia sobre esos procedimientos, a instancia de las personas herederas, cuando medie un crimen machista.



Del mismo modo, plantea exenciones en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas y actos jurídicos documentados para las transmisiones de bienes o derechos en beneficio de hijos, menores o personas con discapacidad sujetas a patria potestad, tutela o con medidas de apoyo.



Esto será así, cuando sirvan para satisfacer indemnizaciones que hayan sido reconocidas judicialmente. Además, aboga por eximir a las personas huérfanas del pago del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.



Guinart ha explicado en su intervención, por otra parte, que se han rechazado algunas de las enmiendas presentadas por algunos partidos cuando estas "desvirtuan" el contenido del texto.



ENMIENDAS RECHAZADAS



Durante la tramitación de ponencia se han aceptado, así, algunas propuestas de las formaciones políticas. Algunas de las que no han conseguido el consenso de los grupos, de PP, Vox, Ciudadanos y Junts, se han llevado también a votación a esta comisión, aunque todas han sido rechazadas.



Los 'populares' han mantenido en este caso, según ha explicado su portavoz en este órgano, Beatriz Fanjul, enmiendas que tienen que ver con el contenido del Pacto de Estado contra la Violencia de género sobre los huérfanos de esta lacra. De hecho, la diputada ha hecho un alegato sobre este acuerdo que, según ha recordado, "fue posible" en 2017 gracias al Gobierno del PP de ese momento.



Vox, por su parte, ha presentado enmiendas para "que se trate por igual a todos los huérfanos", indistintamente del progenitor que haya sido asesinado. Su portavoz en esta materia, Carla Toscano, ha denunciado que esta proposición de ley "viola la igualdad" que se recoge en el artículo 14 de la Constitución y, por ello, según ha indicado, la formación se ha opuesto a su aprobación.



Extender las exenciones tributarias cuando algún progenitor es asesinado por el cónyuge o reforzar la protección de estos los niños en planos, como el educativo o el psicológico, son otras de las enmiendas que se han rechazado en el debate y que ha defendido la representante de Ciudadanos en el debate, Sara Giménez, que también han sido rechazadas.



Mientras, que Junts ha presentado una enmienda relacionada con los huérfanos del vuelo Germanwings, que fue estrellado por un piloto suicida cuando volaba hacia Alemania desde el aeropuerto de Barcelona.



Finalmente, el portavoz de Igualdad de PNV, Joseba Agirretxea, ha mostrado el apoyo de su formación al texto, al que los nacionalistas vascos no han presentado enmiendas, que, según ha explicado, recoge medidas "muy concretas" para "solucionar" y "mejorar" la situación de estos huérfanos.