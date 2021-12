Autoridad dice que en tramo donde murieron migrantes no había retenes

Grupo de personas colocan veladoras y flores en el lugar del accidente de un camión donde viajaban migrantes, en el municipio Chiapa de Corzo, estado de Chiapas. (México). EFE/Carlos López

Ciudad de México, 13 dic (EFE).- En el tramo carretero de Chiapa de Corzo-Tuxtla Gutiérrez, donde el pasado jueves un camión en el que viajaban migrantes escondidos se volcó y murieron 55, no había ningún retén del Instituto Nacional de Migración (INM), declaró este lunes el Subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación (Interior) de México, Alejandro Encinas.

"En el tramo Chiapa de Corzo-Tuxtla Gutiérrez no hay ningún retén del INM", dijo en rueda de prensa Encinas y agregó que ya tienen identificada toda la ruta que siguió el vehículo.

Además, Encinas, quien presentó su tercer informe de labores, indicó que ya están identificados los presuntos responsables de la volcadura y que la Fiscalía General de la República (FGR), que atrajo el caso, ya abrió carpetas de investigación.

El pasado viernes, el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, expuso en conferencia que el "vehículo no había cruzado ninguno de los puestos de revisión que se tienen para rescate de migrantes", dijo Rodríguez Bucio.

VISAS HUMANITARIAS

Este lunes, el INM ofreció visas humanitarias a 27 personas migrantes extranjeras que recibieron su alta médica tras la volcadura del tráiler en el que eran transportados de manera ilegal por territorio mexicano.

Al salir de los hospitales ubicados en el estado de Chiapas, la autoridad migratoria les proporcionó asistencia para regularizar su estancia en México, pero solamente cuatro —tres originarias de Guatemala y una de República Dominicana— aceptaron una tarjeta de visitante por razones humanitarias.

En tanto, 20 personas extranjeras optaron por regresar a sus lugares de origen, con la finalidad de reencontrarse con sus familias, y tres más permanecen hospedados a la espera de definir su regularización migratoria o retornar a su país.

Las autoridades mexicanas continúan investigando la tragedia que provocó la muerte de 55 migrantes, en su mayoría guatemaltecos.

También resultaron heridos más de 100 migrantes, quienes viajaban escondidos en un camión para tratar de llegar al norte de México y cruzar la frontera hacia Estados Unidos.

El accidente tuvo lugar cuando volcó un camión que transportaba migrantes en una carretera de Chiapas. Según la Fiscalía del Estado, el tráiler chocó con la pared del muro de un puente peatonal y tras el impacto la caja quedó sin el techo para luego volcarse hacia un costado y a consecuencia del choque decenas de migrantes murieron en el instante.

La región vive una crisis migratoria sin precedentes.

Las autoridades mexicanas interceptaron a 228.115 migrantes y deportaron a 82.627 de enero a octubre de 2021, números no vistos en más de 15 años.