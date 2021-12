Aprobado el presupuesto venezolano para 2022 por 13.457 millones dólares

Vista de billetes de dólares, en una fotografía de archivo. EFE/ Sebastiao Moreira

Caracas, 14 dic (EFE).- La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela dio este martes luz verde definitiva a la Ley de Presupuesto para 2022 con un monto de 62.379.454.806 bolívares digitales (unos 13.457 millones de dólares al cambio oficial), al aprobarlo en segunda discusión

"(La) plenaria parlamentaria aprobó por unanimidad en segunda discusión el Proyecto de Ley de Presupuesto para el Ejercicio Económico Financiero 2022", escribió la AN en su cuenta de Twitter.

La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, presentó el pasado viernes el proyecto de ley ante una AN, en la que el 92 % de los escaños están ocupados por oficialistas.

Dicho presupuesto, siempre según la intervención de Rodríguez, "está enmarcado en políticas que han permitido defender" la moneda y "avanzar en el combate de la hiperinflación".

El pasado 1 de octubre, entró en vigor una reconversión monetaria, la tercera en este siglo, que eliminó seis ceros a la moneda venezolana, conocida hasta entonces como bolívar soberano y que pasó a denominarse bolívar digital.

A estos seis ceros se suman a ocho más que fueron eliminados en las dos reconversiones monetarias previas, una de 2008 y otra de 2018.

Por todo eso, explicó que tanto el proyecto de ley de presupuesto como otro de endeudamiento presentado simultáneamente y que también recibió la primer aprobación "ha sido el resultado de un amplio proceso de consulta".

"Este año se ha incrementado la inversión social; es una meta que nos proponemos cada año, incrementar la inversión social (...) en salud, educación, en las grandes misiones sociales, en el sistema patria, en la distribución, procura de alimentos", dijo sin facilitar el dato exacto dedicado a estas partidas. EFE

gdl/sb/lll