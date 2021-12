1-2. Santi Mina, a dos minutos del final de la prórroga, clasifica al Celta

José Fontán, lateral del Celta de Vigo, celebra el primer gol de su equipo durante el partido de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey que enfrenta al FC Andorra y al RC Celta de Vigo en el Estadi Nacional. EFE/Fernando Galindo

Andorra La Vella, 14 dic (EFE).- Un gol de Santi Mina a dos minutos del final de la prórroga clasificó este martes al Celta para la siguiente ronda de la Copa del Rey ante el Andorra (1-2).

Los de Eduardo 'Chacho' Coudet sufrieron para vencer a un Andorra que empató el partido con un gol 'fantasma' de Adrià Vilanova que neutralizó el primer tanto, obra de Fontán, y los de Eder Sarabia tuvieron la opción de empatar a un minuto del final con un remate de Rubén Enri.

La puesta en escena de los dos equipos fue trepidante. De hecho, a los 20 segundos el portero italo-argentino del Andorra Nico Ratti salvó un remate de volea de Santi Mina. El delantero del Celta estuvo a punto de hacer buena una asistencia por la derecha de Gabri Veiga.

Los de Eder Sarabia le encontraron el pulso al partido después de esta clara ocasión viguesa y empezaron a imponer su estilo de juego: toque y profundidad. En el minuto 5, Iván Gil envió un balón en profundidad hacia Eudald y este, desde la banda izquierda, asistió a Carlos Martínez, pero el remate raso del experimentado delantero no sobrepasó la línea de gol gracias al rechace providencial de Fontán.

El peligro para el Celta volvió a llegar, nuevamente, desde la banda izquierda y con Eudald Vergés como protagonista. En el minuto 10, cedió a Héctor Hevel y el holandés no llegó por poco a rematar en el área pequeña. Un minuto después se lesionó Kevin Vázquez y 'Chacho' Coudet dio entrada a Brais Méndez en su lugar.

En el minuto 13 llegó el 0-1 y fue después de un error defensivo de Dani Morer que vio 'Nolito', que envió un balón en profundidad para Fontán y este batió a Nico Ratti con un tiro raso y cruzado. El gol del Celta llegó cuando mejor estaba el Andorra.

Los de Eder Sarabia no renunciaron a atacar y tampoco a su estilo. En el minuto 19, Renato Tapia salvó con el pecho en el punto de penalti una volea de Héctor Hevel después de una dejada de Carlos Martínez. Seis minutos después, Rubén Blanco evito el empate con una parada a bocajarro después de un remate de Héctor Hevel con servicio de Carlos Martínez.

En el minuto 38 llegó el premio al dominio del club del Principado. Rubén Bover sacó un córner en corto sobre Iván Gil, que colgó el balón y Adrià Vilanova remató de cabeza en el primer palo. El portero Rubén Blanco rechazó el esférico, que fue a un poste y el árbitro decretó, con la ayuda del asistente, gol.

La entrada de Fran Beltrán en el Celta mejoro el juego de los vigueses. El Andorra perdió el control del partido y los de 'Chacho' Coudet estuvieron a punto de adelantarse de nuevo. Primero en una ocasión de Santi Mina que rechazó a córner Nico Ratti. En el saque de esquina, Santi Mina remató solo en el área pequeña y Nico Ratti volvió a atajar el balón. Y en el córner siguiente, Thiago Galhardo remató de cabeza cruzado fuera.

En el tiempo extra, Nolito pudo avanzar al Celta, pero su remate de cabeza después de un pase espectacular de Fran Beltrán lo atajó Nico Ratti.

A dos minutos del final de la prórroga, un remate de cabeza de Santi Mina después de un centro por la izquierda de Miguel Baeza dio la clasificación al Celta, que sufrió para eliminar a un equipo de Primera RFEF que tiene como máximo accionista a Gerard Piqué.

- FICHA TÉCNICA:

1 - FC ANDORRA: Nico Ratti; Dani Morer, Adrià Vilanova (Diego González, m. 87), Roger Riera (Marc Pedraza, m. 67), Martí Vilà; Sergio Molina (Marc Aguado, m. 82), Rubén Bover (Adrià Altimira, m. 109), Héctor Hevel (Rubén Enri, m. 67), Eudald, Iván Gil (Martí Riverola, m. 82); Carlos Martínez.

2 - RC CELTA: Rubén Blanco; Kevin Vázquez (Brais Méndez, m. 11), Jeison Murillo, Carlos González, Fontán (Javi Galán, m. 85); Renato Tapia (Fran Beltrán, m. 46), Gabri Veiga (Miguel Baeza, m. 108), Denis Suárez, Hugo Álvarez (Thiago Galhardo, m. 46) (Franco Cervi, m. 71); Nolito y Santi Mina.

Goles: 0-1, M.13: Fontán: 1-1, M.38: Adrià Vilanova. 1-2, M.118: Santi Mina.

Árbitro: Santiago Jaime Latre (colegio aragonés). Amonestó al local Eudald (m. 81) y a los visitantes Fontán (m. 16), Rubén Blanco (m. 40)

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda ronda de la Copa del Rey disputado en el Estadio Nacional de Andorra la Vella con 1.800 espectadores.