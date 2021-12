Rezan en el Día de la Virgen por migrantes fallecidos en accidente en México

Personas colocan veladoras hoy en el lugar del accidente de un camión donde viajaban migrantes, en el municipio Chiapa de Corzo, estado de Chiapas (México). EFE/ Carlos López

Chiapa de Corzo (México), 12 dic (EFE).- En medio de las festividades del Día de la Virgen de Guadalupe, patrona de México, habitantes de Chiapa de Corzo ofrecieron rezos y oraciones en memoria de los 55 migrantes muertos y más de 111 heridos en el accidente del pasado jueves en dicho municipio, en el sureño estado de Chiapas.

Habitantes de diferentes partes de Chiapa de Corzo y ciudadanos guatemaltecos acudieron al lugar con velas en mano, ramos de flores, incienso y agua bendita, y dedicaron un rosario para el "eterno descanso de las almas" de los fallecidos.

Anahí Sánchez, habitante de Chiapa de Corzo y comerciante, lamentó lo ocurrido y exigió a las autoridades acabar con la corrupción y el tráfico de personas en las fronteras que perjudica a tantos que buscan "mejorar su economía" para el bienestar de sus familias.

"Es que fue una cosa horrible, horrible, horrible. Una película de terror, una película sangrienta. Nunca en mi vida pensé ver algo así; siempre hay accidentes pero nunca de esa magnitud", expresó la mujer a Efe a punto del llanto.

"Si investigaran antes de hablar comprobarían que pasaron por la caseta de cobro y el retén de migración, entonces ¿cómo es posible que no los vieron?", añadió la mujer, refiriéndose a que las autoridades deberían haber averiguado antes del accidente que en el camión viajaban migrantes indocumentados.

A este encuentro se sumaron artistas plásticos, quienes realizan un mural de más de 15 metros en el lugar donde quedaron esparcidos los cuerpos sin vida el pasado jueves.

El mural plasma un ojo humano, mismo que refleja el caminar de un hombre por el río Grijalva, donde se encuentra el Cañón del Sumidero -paisaje emblemático que se sitúa cerca de la zona-.

A un lado, grandes letras dicen: "Chiapas está de luto".

El artista Iván Gutiérrez comentó a Efe que "es un pequeño homenaje para todos ellos que buscaban una mejor vida y desafortunadamente pues aquí ellos perdieron todos los sueños que tenían, de todo corazón es lo que podemos ofrecer".

Han pasado cuatro días del fatal accidente y la Secretaria de Salud de Chiapas dio conocer que, de las 111 personas lesionadas, 25 han sido dadas de alta, 30 se encuentran con pronóstico reservado y el resto presenta un diagnóstico con gravedad.

Según medios locales, hasta el momento ningún cuerpo ha sido entregado a las familias o repatriado a su país de origen.

El viernes pasado el canciller mexicano Marcelo Ebrard anunció junto a países de Centroamérica y por propuesta de Guatemala, la creación de un grupo de acción contra la red de traficantes de personas responsables del accidente en Chiapas.

El mismo día, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, atribuyó el accidente a que "no se han atendido las causas de la migración" como él ha pedido a Estados Unidos y a la Organización de las Naciones Unidas.

La región vive una crisis migratoria sin precedentes.

Las autoridades mexicanas interceptaron a 228.115 migrantes y deportado a 82.627 de enero a octubre de 2021, números no vistos en más de 15 años.