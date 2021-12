Infosalus.- El ECDC registra 1.686 casos de ómicron y advierte de que "podría haber transmisión comunitaria no detectada"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) tiene registrados hasta el momento un total de 1.686 casos de la variante ómicron del virus de la COVID-19 en la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo, tras la confirmación de 920 positivos en las últimas 24 horas.



Según ha detallado el ECDC, ómicron ya se ha extendido por 23 países del 'viejo continente': Austria (17), Bélgica (30), Croacia (3), Chipre (3), Chequia (8), Dinamarca (195), Estonia (26), Finlandia (20), Francia (59), Alemania (82), Grecia (3), Islandia (20), Irlanda (10), Italia (27), Letonia (5), Liechtenstein (1), Países Bajos (62), Noruega (958), Portugal (49), Rumanía (8), Eslovaquia (3) España (36) y Suecia (23). Además, se han notificado varios casos probables en varios países.



El ECDC detalla que aunque los casos notificados inicialmente estaban relacionados con los viajes, ahora se ha notificado "un número creciente" de casos adquiridos dentro de Europa, incluso como parte de brotes, y también se han detectado casos en "muestreos representativos dentro de los sistemas de vigilancia rutinarios".



Un análisis preliminar de los casos iniciales de ómicron notificados al Sistema Europeo de Vigilancia (TESSy) muestra que los casos importados o relacionados con viajes representan 22 (13%) casos, mientras que 121 (70%) se han adquirido localmente, incluyendo 78 (45%)como parte de investigaciones de brotes locales.



"PODRÍA HABER TRANSMISIÓN COMUNITARIA NO DETECTADA"



Los países europeos que han notificado casos sin antecedentes de viajes recientes/contacto directo con viajeros de fuera de Europa son Bélgica, Dinamarca, Finlandia, España e Islandia. "Esto indica que podría haber una transmisión comunitaria no detectada en la UE/EEE", apunta el ECDC.



Todos los casos de los que se dispone de información sobre la gravedad fueron asintomáticos o leves. Hasta ahora no se han notificado muertes relacionadas con ómicron, según la información del ECDC hasta las 12.00 horas. Sin embargo, Reino Unido ha confirmado esta misma mañana la primera muerte de una persona infectada con ómicron.



El organismo europeo aclara que "estos datos deben evaluarse con precaución, ya que el número de casos confirmados es demasiado bajo para comprender si el espectro clínico de la enfermedad que produce ómicron difiere del de las variantes detectadas anteriormente".



Fuera de Europa, se han notificado 4.744 casos confirmados. Ya hay 6.430 casos confirmados en 70 países. Además de Europa, los 47 países que han notificado casos confirmados son Argentina, Australia, Bahrein, Bangladesh, Bermudas (Reino Unido), Botsuana, Brasil, Canadá, Chile, Cuba, Hong Kong, Fiyi, Ghana, Gibraltar, India, Israel, Japón, Jordania, Kuwait, Líbano, Malasia, Malaui, Maldivas, Mauricio, México, Namibia, Nepal, Nigeria, Rusia, Arabia Saudí, Senegal, Sierra Leona, Singapur, Sudáfrica, Corea del Sur, Sri Lanka, Suiza, Taiwán, Tailandia, Túnez, Turquía, Uganda, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Zambia y Zimbabue.