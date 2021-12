AMP2.- México.- Muere el mito de las rancheras mexicanas Vicente Fernández

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El cantante y actor mexicano Vicente Fernández, mito del género de rancheras mexicano, ha fallecido este domingo a la edad de 81 años en una clínica privada de la ciudad de Guadalajara. "No dejo de cantar hasta que ustedes no dejen de aplaudir" fue su lema.



"En Paz Descanse, Sr. Vicente Fernández. Lamentamos comunicarle su deceso el domingo 12 de diciembre a las 6:15 am", ha publicado la cuenta en Instagram del artista. "Fue un honor y un gran orgullo compartir con todos una gran trayectoria de música y darlo todo por su público. Gracias por seguir aplaudiendo, gracias por seguir cantando. #ChenteSigueSiendoElRey", añade el texto.



Fernández estaba hospitalizado desde el pasado mes de agosto tras sufrir una caída accidental en su rancho que le provocó un traumatismo en la columna cervical y en julio también fue hospitalizado por una infección en las vías urinarias, según informa la prensa mexicana.



En la mañana del sábado se informó de que el cantante se encontraba en "estado crítico" de salud y "con pronóstico muy reservado". "El señor Vicente Fernández en las últimas 12 horas presentó agudización de su estado de salud. Presenta inflamación de las vías respiratorias bajas e incremento de su apoyo respiratorio", explicaron los sanitarios en un comunicado conjunto con la familia.



Vicente Fernández está considerado como uno de los máximos exponentes de la música folclórica mexicana a nivel mundial, con unas 80 producciones discográficas y 25 películas.



En su carrera ha obtenido tres Premios Grammy, ocho Grammy Latino y tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Además ha vendido más de 50 millones de discos con éxitos como 'El rey', 'Por tu maldito amor', 'La ley del monte' o 'Cruz de olvido'.



La capilla ardiente se ha colocado en el recinto Arena VFG, situado en Guadalajara, y permanecerá abierta durante horas y recibirá la visita y actuaciones de diferentes representantes del folclore y la música mexicana.



DESPEDIDA DE PERSONALIDADES



Diversas personalidades han expresado su pesar por la muerte de Vicente Fernández a través de redes sociales. Muchos de ellos recuerdan que ha fallecido en el día de la Virgen de Guadalupe, muy vinculada a la cultura mexicana.



"Ha partido a la eternidad don Vicente Fernández, su legado infinito seguirá sonando en los corazones de millones. Hombre amable y considerado con sus colegas. Paz don Vicente, paz a su entrañable familia", ha destacado el cantautor Ricardo Montaner.



"Se despide el más icónico representante de la música vernácula en México", ha apuntado la pintora mexicana Mónica Garza. "¡México amanece de luto este domingo! Descansa en paz leyenda", ha publicado por su parte la presentadora mexicana Marisol González.



Junto a personalidades del mundo del espectáculo también se han unido a la despedida de Fernández nombres propios de la política latinoamericana, como es el caso del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, o sus homólogos de México y Venezuela, Andrés Manuel López Obrador y Nicolás Maduro, respectivamente.



Así, el mandatario estadounidense ha lamentado la pérdida de un "icono" del mundo de la música cuyas creaciones han formado "recuerdos para millones" de personas. "Vicente será recordado por las generaciones que vendrán", ha dicho en sus redes sociales.



"Transmito mi pésame a familiares, amigos y millones de admiradores de Vicente Fernández, símbolo de la canción ranchera de nuestro tiempo, conocido y reconocido en México y en el extranjero", ha señalado López Obrador en su perfil de Twitter.



En esta misma línea, Maduro ha trasladado su pesar por la pérdida del artista, a quien considera un "ídolo de México, de Venezuela, Latinoamérica y el mundo". "Nos duele en el alma la partida de un grande (...) Recordamos con alegría su canto al comandante (Hugo) Chávez", ha expresado.



MÚSICA Y CINE



Nació el 17 de febrero de 1940 en el pueblo de Huentitán El Alto, en el estado de Jalisco. De ahí su mote de 'Charro de Huentitán'. Siempre quiso ser artista, lo que logró gracias al apoyo de su madre, Paula Gómez de Fernández, que lo introdujo en la música folclórica.



Con tan sólo 14 años, el cantante participó en un concurso de talentos en Guadalajara, donde se llevó el primer lugar. A partir de 1954, comenzó a cantar en bodas y fiestas, para más tarde unirse a reconocidos grupos de mariachi. Finalmente en 1966 lanzaría sus primeros éxitos impulsado por la radio.



Desde joven devoraba las películas de reconocidas figuras de la Época de Oro del cine mexicano, en especial de su ídolo, Pedro Infante, una de las figuras más importantes de la música regional mexicana junto a Jorge Negrete y Javier Solís. Finalmente debutó en el cine en la cinta 'Uno y medio contra el mundo' de 1971 y siguieron éxitos como 'La ley del monte' o 'El Tahúr'.



En diciembre de 1967, Vicente Fernández se casó con María del Refugio 'Cuquita' Abarca Villaseñor. Tendrían cuatro hijos: Vicente, Gerardo, Alejandro y Alejandra. El que con mayor éxito ha seguido los pasos de su padre ha sido Alejandro Fernández, que ha destacado con éxitos de canción ligera.